Právě zveřejněno

Londýn - Tenistka Petra Kvitová se při návratu na centrkurt ve Wimbledonu cítila překrásně. Možnost startu v All England Clubu ji hnala vpřed při rehabilitaci po prosincovém vážném zranění ruky, proto pro ni byla dnešní výhra v 1. kole nad Švédkou Johannou Larssonovou velmi emotivní.

Už při příchodu do arény vnímala, že je vše jinak. "Byla krása hrát zase na tomhle nádherném centrkurtu. Nemůžu si přát víc," řekla o dvorci, na kterém slavila v letech 2011 a 2014 grandslamové triumfy. Wimbledon má za druhý domov a centrkurt by mohl být její obývací pokoj. "To by mohl, ale asi mi ho nedají," smála se.

Dostavil se pocit štěstí, že je zpět i s raketou v ruce na místě pro ni tak významném a důležitém, i když to tak nemuselo být. "Jak jsme přišly, tak to bylo víc emotivní, a když jsem doservírovala zápas, tak mi to přišlo taky moc hezký," řekla.

I obecenstvo reagovalo od začátku na Kvitovou hlasitěji než jindy. "Byl to výjimečný zážitek. Když jsem přišla na kurt, tak britské publikum, které znám, aplaudovalo víc než normálně. Cítila jsem jeho energii po celý zápas," uvedla tenistka.

Od návratu na kurty nemívá dřívější nervozitu. Bývala před zápasy ztuhlá a nervózní, teď už trému v takové míře nepociťuje. "Nebyla to nervozita, spíš vášeň. Doufám, že to tak zůstane do konce mé kariéry," řekla někdejší druhá hráčka světa.

Přesto do zápasu nevstoupila dobře. Udělala tři dvojchyby a hned přišla o servis. "Ani si moc neuvědomuju, že by na mně byla nějaká 'deka'. Mně nepřišlo, že bych najednou nešvihla nebo nevyskočila, ale stalo se. Najednou to bylo 0:1, ale svoje druhé podání jsme ustála a pak už to bylo dobrý," řekla sedmadvacetiletá Kvitová.

Před turnajem byla pasována mezi favoritky, ale sama opakuje, že se tím nezabývá. "Přijela jsem na první zápas, ten se povedl a doufám, že teď to bude příjemnější. Přeci jen očekávání z prvního zápasu je vždy větší, ale zvládla jsem to docela dobře a jdu na druhý. Jdu zápas od zápasu a favority nefavority neřeším," řekla.

Má za sebou po návratu osmé utkání a její tělo si musí na zápasový rytmus zvykat. "Dostává s nervy víc zabrat než v tréninku," řekla. Na měkké trávě nejvíc bolí bederní část zad. "A zadek z doskakování. Musí se pořád cupitat a tělo dostává zabrat jinak, než je zvyklé," řekla a spěchala na masáž a ledovou vanu s prohřátím.

Speciální péči věnuje levé ruce. O pořezané prsty se musí pořádně starat a zabere jí to asi hodinu a půl každý den. "Musím protahovat, protože má tendence se stahovat, jak držím křečovitě raketu. Během zápasu si ruku natírám, aby neklouzala. Po zápase ji leduju a dávám zábaly na jizvy, aby se změkčily," popsala.

Kvitovou překvapili rodiče, cestě do Londýna věřili s předstihem

Kvitovou překvapili rodiče. Už měsíc před Wimbledonem si zajistili letenky, ač ještě nebylo úplně jasné, zda po vážném zranění do Londýna skutečně pojede.

Po operaci pořezaných prstů levé ruky z prosincového přepadení nastoupila Kvitová poprvé před měsícem při French Open. Rodičům to oznámila týden před turnajem. "A už tehdy mi taťka oznámil, že mi věřili, že budu hrát ve Wimbledonu, že už si měsíc dopředu koupili letenky a hotel. Musím říct, že mě překvapili," řekla Kvitová.

Turnaj na trávě v All England Clubu, který dvakrát vyhrála, byl největší motivací Kvitové při rehabilitaci. Chtěla ho za každou cenu stihnout a víra rodičů Jiřího a Pavly ji potěšila. "To bylo hezký, že mi takhle věří. Víru mám zděděnou asi po nich," řekla.

Byla ráda, že může sdílet radost z úspěšného návratu se svým realizačním týmem a nejbližšími. "I pro ně to je speciální," přiznala a doplnila, že nejvíc emotivní byl úplně první zápas na pařížské antuce. "Protože to byl začátek všeho. Ode dne, kdy jsem se vrátila, tak to prožíváme všichni o dost víc než předtím," řekla Kvitová.

Po výhře v 1. kole Wimbledonu nad Švédkou Johannou Larssonovou pozvala rodiče nebo operatéra Radka Kebrleho s manželkou večer do domu, který má v Londýně kousek od kurtů s týmem pronajatý. "Slavit se nebude, jsem pořád v turnaji, ale bude grilovačka a přípitek. Ale všechno nechám na klucích," řekla, že servis o hosty budou mít na starosti kouč Jiří Vaněk a kondiční trenér David Vydra.