Madrid - S jedenácti výhrami na antuce v řadě bude tenistka Petra Kvitová patřit k favoritkám Roland Garros. Z triumfů v Praze a na velkém turnaji v Madridu má radost, ale uvědomuje si, že grandslam je ještě náročnější. Po sobotním triumfu ve španělské metropoli stejně jako předtím ve Stromovce uvedla, že se nechce před Roland Garros stresovat.

"To je bláznivé," smála se Kvitová na tiskové konferenci v Madridu myšlence, že by mohla Roland Garros vyhrát. Do Paříže vyrazí podesáté, nejlépe si tam vedla před šesti lety, kdy prohrála až v semifinále.

"Můžu hrát dobře, ale jsou tam jiné míče, jiné podmínky," poukázala na fakt, že v Madridu se hraje rychlými míči ve vyšší nadmořské výšce, což vyhovuje jejímu stylu. I proto se zde radovala z triumfu jako jediná už třikrát.

"Zkusím hrát co nejlépe, lépe než posledně," zmínila loňské druhé kolo v Paříži. Před rokem ale bylo French Open jejím prvním turnajem po vážném zranění levé ruky a operaci všech prstů a nervů.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka se chce vyhnout tlaku. "Pak nehraju uvolněně a jsme zatažená," říkala po vítězství v Praze. Po triumfu v Madridu dodala: "Na antuce jsou možná lepší hráčky. Uvidíme."

Nyní si potřebuje především odpočinout. Bude na to mít čtrnáct dnů. Z nadcházejícího turnaje v Římě se rozhodla odhlásit. "Jsem vyčerpaná. Musela jsem," řekla Kvitová, která odehrála jedenáct zápasů během dvanácti dnů.

Sobotní finále v Madridu trvalo bez osmi minut tři hodiny. Kvitová zápas dohrávala na pokraji sil, ale Nizozemku Kiki Bertensovou porazila 7:6, 4:6 a 6:3. "Ani nevím, kde jsem energii vzala. Asi díky tomu, že to bylo finále. Vymačkala jsem ze sebe všechno, co jsem v sobě ještě měla," uvedla.

O pauzách mezi gamy ujídala banán, aby se posílila. Trenérovi Jiřímu Vaňkovi v průběhu třetí sady říkala, že zkolabuje. "Každý míč byl velmi velmi důležitý a já měla po každém pocit, že další výměnu už nedám. Ale připravila jsem se na úder, snažila se trefit return, hrála výměnu, podávala, všechno...," líčila Kvitová.

Za stavu 5:3 šla podávat na vítězství a soupeřce nepovolila ani jeden fiftýn. "To byl skvělý game, asi nejlepší v utkání. To jsem byla ráda," řekla.

Osmadvacetiletá hráčka znovu potvrdila, že finálové zápasy jsou její doménou. Z 31 zápasů o titul prohrála jen sedm. Letos uspěla ve všech čtyřech. "Motivací je trofej, o kterou bojujeme celý týden. A ve finále narazíte na kvalitní soupeřku a já chci ze sebe dostat to nejlepší," uvedla Kvitová.