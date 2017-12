Praha - Po vydařené přípravě a bez velkého tlaku vstoupí tenistka Petra Kvitová do sezony. Dnes si při domácí extralize vzpomněla, že ji přesně před rokem přepadl neznámý pachatel a vážně pořezal levou ruku, proto v současnosti bere věci s větším nadhledem a doufá, že se to třeba projeví i na kurtu.

Loni byla Kvitová přepadena ve svém tehdejším bytě v Prostějově a při potyčce s útočníkem utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu. Poranění si vyžádalo čtyřhodinovou operaci, dopadla úspěšně a po necelém půlroce hrála.

"Vzpomněla jsem si na to," řekla Kvitová na setkání agentury Česká sportovní, která hráčku v ČR zastupuje. Dokonce o incidentu mluvila při zápase s Karolínou Plíškovou na lavičce s trenérem Jiřím Vaňkem. "On říkal, že to je pěkný si takhle zapinkat tenis, že je to lepší než ležet v nemocnici, což jsem mu odsouhlasila. Je to hezký a na srdíčku mě to hřeje," usmála se sedmadvacetiletá hráčka.

Během dne dostávala povzbudivé vzkazy. "Většinou od lidí, kteří to se mnou od té osudné chvíle prožívali celý rok," řekla. A prozradila, že se ozval i chirurg Radek Kebrle, který jí dával dohromady sedm pořezaných šlach a dva nervy a zachránil kariéru. "I pro něj je to konečně tak, že už může dýchat volněji," pronesla.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu hraje tenis od konce května, vyhrála i turnaj, ale její levá ruka nejspíš nebude nikdy zcela v pořádku. "Stoprocentní není a myslím, že nikdy nebude, takže musím pracovat s tím, co mám, a hrát s kartama, co mám zrovna v ruce," řekla vyrovnaně. Ani speciální cvičení už necvičí. "Tenisový zápřah mi stačí, i tak jsem domluvená s panem doktorem. Už nedělám nic extra," řekla.

Před rokem neměla nejšťastnější Vánoce. "Na druhou stranu jsem byla pořád tady a s rodinou. Ve finále jsem přežila a to se počítá," poznamenala. Hororový zážitek logicky změnil její pohled na svět. "Mám větší nadhled. Jsem ráda, že ráno vstanu a můžu jít třeba trénovat. Doufám, že mi to třeba do tenisové kariéry nějak pomůže."

S nadhledem a po dobré přípravě, kterou měla delší než v posledních letech, vstoupí do sezony. "Nechci na sebe dávat extra tlak. Vím, co to se mnou dělá. Chtěla bych být trošku uvolněnější, hrát, co jde ze mě," plánovala.

Nejvíc cílí na grandslamové turnaje. Na těch by se chtěla prosadit. "Zahrát tam šest sedm zápasů...," nadhodila, co by v praxi znamenalo postup do semifinále či finále. "A co takhle vyhrát?" zněl doplňující dotaz. "To je lepší možnost," culila se.

Rok začne na 29. místě žebříčku. Bývalá světová dvojka ale své postavení neřeší. "Asi jsem překvapená, že jsem se vlezla do třicítky na konci roku. Pozitivní je, že na grandslamu je to do dvaatřiceti lepší, ale jak říká tatínek: když chceš vyhrát, musíš porazit všechny," konstatovala Kvitová.

Štědrý den stráví s rodiči ve Fulneku, nejspíš nebude nic dělat a 26. prosince odletí do Austrálie. Sezonu začne v Brisbane a před Australian Open si zahraje ještě v Sydney. "Loni jsem v Austrálii nebyla. Mám to tam hrozně ráda, takže už jenom tenhle pocit mě naplňuje. Jsem ráda, že tam poletím do tepla," řekla.

Také vyhlíží první kolo Fed Cupu v únoru v Praze. "Letos jsem fandila jen na dálku. Těším se, protože teď žiju v Praze, takže to bude úplně doma. Je skoro vyprodáno a doufám, že bud úplně, protože na Švýcarky to potřebovat budeme," dodala.