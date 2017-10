Praha - Tenistka Petra Kvitová má za sebou psychicky nejnáročnější sezonu kariéry a doufá, že podobné emoce už nezažije. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu se v květnu vrátila na dvorce po operaci pořezaných prstů levé ruky z přepadení, už se cítí zase jako normální tenistka a vyhlíží rok 2018.

Sedmadvacetiletá Kvitová byla loni 20. prosince přepadena v prostějovském bytě a pachatel jí pořezal všechny prsty levé ruky, v které drží raketu. Lékaři jí sešili šlachy i nervy a bývalá světová dvojka se vrátila překvapivě už na Roland Garros.

"Po tom všem, co se stalo loni, jsem za ty měsíce, co jsem se vrátila, strašně ráda. Všechno beru pozitivně. Jsem ráda, že jsem zpátky," řekla Kvitová na tiskové konferenci. Seděla při tom na stejném místě jako před deseti měsíci, kdy poprvé předstoupila před novináře po operaci a nevěděla, jestli si ještě zahraje.

Po Roland Garros překvapila výhrou na oblíbené trávě v Birminghamu. Nejlepší tenis předvedla cestou do čtvrtfinále grandslamového US Open a v závěru sezonu se ještě dostala do semifinále velkého turnaje v Pekingu.

Její zkrácená sezona trvala pět měsíců, ale byla ráda, že už je konce. "Čas to byl hrozně emotivní a psychicky náročný. Vzalo mi spoustu energie i dál. Sice se zdá, že sezona byla krátká, ale psychicky možná nejnáročnější. Tyhle emoce mě už snad nikdy v takové míře nepotkají."

Zpočátku zažívala strach, jestli pohne prsty. "A budu vůbec hrát tenis? Jak ho budu hrát? Jestli budu něco měnit?" říkala si třeba v lednu, když viděla, jak je celý tenisový svět v Austrálii. Proto si hledala jiné aktivity a začala studovat. "Abych zaměstnala hlavu. Všechno ale nakonec dobře dopadlo," oddechla si Kvitová. Cítí se trochu provinile, že teď, když už je zase tenistkou, na učení nemá odhodlání.

Emotivní návrat k tenisu si prožila v Paříži. "Ze začátku to nebylo jednoduché, ale dopadlo to dobře. Cítím se jako normální tenistka, když jdu na zápas," uvedla. Hodně ji nadchl triumf v Birminghamu. Na US Open, kde mimo jiné porazila Španělku Garbiňe Muguruzaovou, ukázala, že může být "starou" Petrou Kvitovou. "Trošku se mi vrátila jistota, to byl povedený turnaj pro psychiku, ale rezerv mám hodně," řekla.

Její ruka nebude už nikdy úplně v pořádku. Prsty v pěst stále nezatne, i když se jejich ohebnost lepší. "Jizvy měknou a pohyblivost je trochu lepší. Pan doktor říkal, že bude trvat rok až dva, než se úplně ustálí. Někdy si přijdu jako postižená, sedím na večeři a snažím se to rozhýbat. Snažím se s tím něco dělat," líčila.

Odehrála jen jedenáct turnajů s bilancí 18:10 a v žebříčku WTA nyní klesla na 29. místo. Sama žebříček nesleduje. "To číslo je asi nejmenší, co jsem měla, ale loni 21. prosince bych za něj byla strašně ráda. S půlkou sezony to není špatné," podotkla.

Přípravu na příští rok zahájí začátkem listopadu v Monaku, na Kanárských ostrovech i v Česku. "Nejsem asi ten člověk, co má velké cíle nebo o nich mluví, radši si to nechám pro sebe," řekla s tím, že za letošním rokem zkusí udělat tlustou čáru. "Snad nejlepší sezona kariéry přijde," doufá.

Fanoušci mohou Kvitovou ještě letos vidět v Praze 20. prosince ve finále extraligy, pokud do něj postoupí Prostějov, a těšit se na ni mohou i v prvním kole Fed Cupu proti Švýcarsku 10. a 11. února v O2 areně a na turnaji WTA v Praze.

Vaněk nechce Kvitovou měnit, ale rád by ji viděl více na síti

Trenér Jiří Vaněk bude s tenistkou Petrou Kvitovou už skoro rok, ale teprve nyní přijde čas na to, aby začali s pořádným společným tréninkem. Před příští sezonou se kouč zaměří mimo jiné i na zlepšení volejů a přechod k síti.

Vaněk se s Kvitovou domluvil na spolupráci loni, ale než se dostali k přípravě, byla tenistka po operaci ruky zraněné při přepadení. Půl roku nehrála, na turnaje se vydala bez většího tréninku a v sezoně pak už nebyl prostor pilovat nové věci.

"Jeli jsme v modelu zápasy a konec sezony. Hodně se odpočívalo a neměli jsme šanci dát něco nového, takže teď už se na to těším," řekl Vaněk.

Sezona to byla v jeho trenérské kariéře hodně specifická. "Doufám, že už takovou nezažiju," uvedl. Alfou a omegou bylo, aby Kvitová neměla komplikace s rukou. "Jsem šťastný, že nenastaly. Víceméně jsme letošní rok brali jako přípravu na sezonu 2018, aby odehrála co nejvíc zápasů. Přesto zvládla tři výborné turnaje. Snad to bude pokračovat pozitivně a špatné věci se nám už vyhnou."

Levou rukou hrající Kvitová je agresivním typem tenistky, která za zápas nastřílí hodně vítězných míčů. V podobném stylu bude hrát dál. "Pořád bude aktivní hráčkou a bude záležet na ní, aby si uhrávala body. V sedmadvaceti letech neuděláme z Péti obranářku," pronesl Vaněk a Kvitová s úsměvem dodala: "Děkuju."

Vaněk, který dříve vedl současnou českou jedničku Karolínu Plíškovou, by Kvitovou rád naučil chodit k síti. "Chtěl bych trochu víc zapracovat na volejích a přechodu dopředu, aby si dohrávala víc body na síti a ulehčovala si to," plánuje kouč. "Těším se. Voleje mi nikdy nebyly cizí. Když je zlepším, jen dobře," kývla Kvitová.

Vzhledem k výpadku kvůli zranění letos odehrála ani ne třicet zápasů. Proto bude ladění na příští rok trochu jiné než obvykle. "Budeme hodně simulovat trénink s kondicí dohromady, protože tenisová kondice je specifická," řekl Vaněk. "Trochu se ubere kondice jako takové, aby dohnala tréninkové hodiny na kurtu i za cenu toho, že bude třeba trochu fyzicky horší v síle," uvedl kondiční trenér David Vydra.

Kvitová s trenéry vypadají jako dobře sehrané trojice. Je z nich cítit vzájemný respekt a především dobrá nálada. Hráčka se často na turnajích při pohledu na svůj tým usmívala. "Vypadá to jako fráze, ale když zažijete něco tak těžkého a můžete se vrátit, tak je to fakt jenom sport. Stresovat se mi přijde absurdní, a proto se smějeme. Tak to bereme," řekl Vydra o atmosféře v týmu.

Po prosincovém testu v domácí extralize začne Kvitová sezonu v Brisbane, pak se představí v Sydney a na Australian Open.