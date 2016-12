Štrasburk - V očích se tenistce Petře Kvitové zaleskly slzy, když oznamovala, že nemůže jít na kurt. Ve finále Fed Cupu proti Francii dnes ve Štrasburku místo dlouholeté české opory nastoupila Barbora Strýcová, protože Kvitová si z čínského Ču-chaje přivezla edém kosti v nártu.

"Bylo to jedno z mých nejtěžší rozhodnutí. Není pro mě jednoduché vzdát Fed Cup," řekla Kvitová, která pomohla Češkám k zisku čtyř vavřínů v soutěži.

V šatně pak povzbudila Strýcovou, která šla na dvorec za nepříznivého stavu 1:2 s vědomím, že musí vyhrát. "Jsme tým a máme super hráčky. Je lepší, aby šla na kurt Bára, která je fit. Daly jsme si náš pokřik. Bára je natěšená, rozhodně má na to, aby porazila Alizé Cornetovou. Je předčasné věšet hlavu," řekla Kvitová.

Po nedělní dopolední rozehrávce si Kvitová sedla v hale u dvorce na lavičku a kolem ní pokleklo konzilium - kapitán Petr Pála, profesor Pavel Kolář, její kondiční kouč David Vydra a trenér Karolíny Plíškové Jiří Vaněk. "Já jsem řekla své pocity a každý k tomu řekl svoje," uvedla Kvitová. Deset minut řešili, jestli má dvojnásobná vítězka Wimbledonu i s bolestí zkusit hrát. Resumé znělo: Kvitová na kurt nepůjde.

"Noha by mě začala bolet třeba ve druhém gamu. K čemu by to bylo? Vyhodnotila jsem situaci a oznámila kapitánovi, že nejsem stoprocentně přesvědčená, že to dám," řekla Kvitová. "S panem Kolářem jsem se dohodli, že prášky, které by mi dal, by mi pomohly, ale ve chvíli, kdy tam píchne, tak to nic neovlivní," řekla.

Zranění si Kvitová způsobila cestou za triumfem v Elite Trophy před týdnem. "Poslední dva dny v Číně mě začala trošku bolet noha a to se zhoršovalo ve finále. Poslední dva tři gamy mě tam trochu jako píchlo," popsala šestadvacetiletá hráčka.

Po příjezdu do Štrasburku zamířila do nemocnice na magnetickou rezonanci s podezřením na únavovou zlomeninu. "To se naštěstí nepotvrdilo, ale bylo to kousek," řekla Kvitová. Šlo o edém zánártní kosti prstu pravé nohy. "Kost je jakoby zduřelá a to tlačí na ostatní věci a pokaždé, když jdu přes špičku, tak to bolí," řekla.

Proto v týdnu před Fed Cupem prakticky netrénovala, zahrála si jen ve čtvrtek a v pátek. "A rozhodlo se, že to půjdu zkusit s prášky na bolest," uvedla. S Caroline Garciaovou ale v sobotu prohrála ve dvou setech. "Chtěla jsem jít hrát a noha byla ve stavu, že jsem o ní věděla, ale nebylo to tak hrozné," řekla Kvitová.

Přesto zranění její výkon zákonitě ovlivnilo. Chyběla jí výbušnost, což bylo znát třeba při servisu. "Protože jsem celý týden necvičila nohy. Trénovala jsem jenom vršek, žádné švihadlo, žádné poskoky. To se projevilo na hře, chybělo mi správné načasování úderů, servisu. Nebyla jsem si jistá na nohou," řekla.

Nejvíc ji noha bolí při normální chůzi. "Protože jdu přes celou váhu, takže někdy kulhám. A pak při servisu, když dopadám, když se odrážím, a při otevřeném bekhendu, při returnu. V pozicích, kdy se musím z nohy pořádně odrazit," uvedla.

Celý týden český tým zranění Kvitové tajil, aby soupeřky o ničem nevěděly. "Bylo to zvláštní, ale v sobotu ráno jsem se cítila nejlíp. Takže jsem se rozhodla nastoupit," řekla. V neděli už ale hrát nemohla. "Bolelo to o dost víc než předešlý den," dodala hráčka s tím, že profesor Kolář jí nyní doporučil čtrnáct dní klidu.