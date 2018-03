Dauhá, Rotterdam - Česká tenistka Petra Kvitová otočila na turnaji v Dauhá semifinále se světovou jedničkou Caroline Wozniackou z Dánska a po výhře 3:6, 7:6 a 7:5 postoupila do finále. O druhý titul za sebou si v něm zahraje proti Garbině Muguruzaové ze Španělska.

Kvitová přitom nezačala vůbec dobře a Wozniacká dokonce dvakrát podávala na vítězství. Sedmadvacetiletá Češka ale druhou sadu získala v tie-breaku a ve třetí za stavu 5:5 sebrala soupeřce servis a následně utkání ukončila. "Vůbec nevím, co se stalo. Byla jsem na sebe naštvaná, ale nedokázala jsem to přenést na kurt," řekla Kvitová.

"Ve druhém setu jsem se snažila uklidnit a čekat na chybu," přidala česká tenistka, která po triumfu na předchozím turnaji v Petrohradu a dvou výhrách ve Fed Cupu natáhla sérii neporazitelnosti na 12 zápasů. Od vyrovnání osobního maxima ze sezony 2011/2012 tak Kvitovou dělí dvě vítězství.

Pokud navíc v neděli vyhraje, vrátí se poprvé od září 2016 do nejlepší desítky světového žebříčku. Kvitová vstoupila do sezony na 29. místě pořadí WTA a momentálně jí patří 21. pozice. Kdyby v Dauhá titul nezískala, měla by se posunout na 14. příčku.

O druhý titul v sezoně a 29. v kariéře si Kvitová zahraje proti Muguruzaové, která do finále prošla bez boje poté, co Rumunka Simona Halepová kvůli zánětu šlach nenastoupila k semifinálovému duelu. Se Španělkou prohrála Kvitová jediný z dosavadních čtyř zápasů, v posledních dvou s ní neztratila ani set.

Federer si v Rotterdamu zahraje o titul

Švýcar Roger Federer má šanci oslavit návrat na první místo světového žebříčku ziskem titulu. Dvacetinásobný grandslamový vítěz v semifinále turnaje v Rotterdamu porazil Itala Andrease Seppiho 6:3, 7:6 a ve finále ho čeká Grigor Dimitrov z Bulharska.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz Federer si se Seppim poradil za hodinu a půl a zahraje si o 97. titul v kariéře. Dostane tak šanci stylově oslavit návrat na pozici světové jedničky po pěti letech, kterou se navíc v 36 letech a šesti měsících stane jako nejstarší hráč v historii. Na prvním místě vystřídá Španěla Rafaela Nadala.

V nedělním finále nastoupí proti Dimitrovovi, kterému kvůli kurióznímu zranění vzdal zápas David Goffin. Při hře u sítě se mu totiž odrazil míč od rakety přímo do oka a belgický tenista musel za nepříznivého stavu 3:6 a 0:1 odstoupit.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 3,173.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Kvitová (16-ČR) - Wozniacká (1-Dán.) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Čtyřhra - semifinále:

Dabrowská, Ostapenková (Kan./Lot.) - Krejčíková, Siniaková (ČR) 6:3, 6:3.

Turnaj mužů v Rotterdamu

(tvrdý povrch, dotace 1,996.245 eur):

Dvouhra - semifinále:

Federer (1-Švýc.) - Seppi (It.) 6:3, 7:6 (7:3), Dimitrov (2-Bulh.) - Goffin (4-Belg.) 6:3, 0:1 skreč.

Turnaj mužů v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 668.460 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Anderson (1-JAR) - Tiafoe (USA) 6:3, 5:7, 6:4, Querrey (2-USA) - Karlovič (Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Nišikori (5-Jap.) - Albot (Mold.) 4:6, 6:3, 6:1.

Dvouhra - semifinále:

Querrey (2-USA) - Mannarino (4-Fr.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.

Turnaj mužů v Buenos Aires

(antuka, dotace 648.180 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Thiem (1-Rak.) - Pella (Arg.) 7:6 (9:7), 6:4, Monfils (Fr.) - Mayer (Arg.) 6:4, 3:6, 6:3.

Dvouhra - semifinále:

Thiem (1-Rak.) - Monfils (Fr.) 6:2, 6:1, Bedene (Slovin.) - Delbonis (Arg.) 6:4, 2:6, 6:1.