Praha - Tenistka Petra Kvitová postoupila do semifinále pražského antukového turnaje WTA. V úvodním čtvrtfinále J&T Banka Prague Open si druhá nasazená poradila s krajankou Kateřinou Siniakovou dvakrát 6:3.

Příští soupeřkou Kvitové bude turnajová šestka Čang Šuaj z Číny, s níž má bilanci 2:2 a loni s ní v New Havenu nečekaně hladce prohrála. "Prohrála jsem hladce, tak doufám, že jí to tady vrátím," řekla Kvitová a věřila v podporu domácího publika.

"Byl to těžký zápas. Káťa doma hraje výborně, je to bojovnice a ukázala to i tentokrát. Byl to ostrý zápas a jsem spokojená, jak jsem to zvládla," řekla Kvitová, jež na antuce získala na okruhu WTA titul dvakrát a vždy v Madridu.

Na antuce už s Čang Šuaj hrály, před čtyřmi lety v Římě Kvitová podlehla ve třech setech. Letos před antukovou sezonou zhubla a lépe se hýbe. "Doběhla jsem hodně míčů, i když jsem ve finále zkazila, tak jsem tam byla," pochvalovala si Kvitová po čtvrtfinálové výhře nad Kateřinou Siniakovou a dodala: "Obecně hru líp čtu."

S Čang Šuaj bude Kvitová čelit rychlé hře. "Hraje jako já. Dobře servíruje a dává placatější rychlé údery z obou stran. Když to má na ruce, tak to dokáže zamáznout z jakékoli pozice. Příjemná teda není v ničem," konstatovala Kvitová.

Pokud postoupí v Praze do finále, bude v případě výhry v klubu na Spartě, kde trénuje, viset v chodbě její fotka. Tak jako už tam jsou minulé vítězky Lucie Šafářová či Karolína Plíšková. "To by nebyla špatná společnost," usmála se Kvitová. "Ale ještě jsem o tom nepřemýšlela, teprve mě čeká semifinále."

Světová desítka na úvod čtvrtfinále prohrála servis, i když vedla 40:15, ale hned si vzala brejk zpátky. "To mě uklidnilo," řekla Kvitová. V sedmé hře ustála nepříjemnou situaci 0:30, a pak udeřila. Vzala soupeřce servis na 5:3 a set získala.

Další podání Siniakové prolomila Kvitové hned v úvodu druhé sady a už měla vývoj pod kontrolou. Za stavu 5:2 sice nedokázala zápas dopodávat do vítězného konce, ale v zápětí při servisu Siniakové proměnila prohozem první mečbol.

"Je tam pár maličkostí, které se dají vystříbřit, ale teď si užiju výhru a soustředím se na semifinále," uvedla Kvitová po duelu trvajícím 70 minut.

"Nemůžu být spokojená, hodně věcí musím zlepšovat. Když proti takové hráčce už dostanu šanci, je třeba ji využít," řekla Siniaková poté, co vypadla stejně jako loni ve čtvrtfinále. "Mám dvě výhry v zádech, toho si vážím, protože jsme neměla dobrou americkou šňůru. Turnaj beru pozitivně a dobrý byl i zápas s Péťou," dodala.

Do semifinále zkusí projít také loňská finalistka Kristýna Plíšková. Čeká ji utkání se sedmou nasazenou Mihaelou Buzarnescuovou z Rumunska.

Peschkeová bude obhajovat titul ve čtyřhře, Strýcová se odhlásila

Květa Peschkeová bude na turnaji WTA v Praze obhajovat titul ve čtyřhře. Společně s Američankou Nicole Melicharovou vyřadily v semifinále první nasazený český pár Andrea Sestini Hlaváčková a Renata Voráčová 6:4, 6:0. O titul se turnajové trojky utkají s Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou a Lidzijí Marozavovou z Běloruska, které se do finále dostaly bez boje po odstoupení zraněné Barbory Strýcové.

Strýcová, která ve Stromovce hrála v páru s Barborou Štefkovou, se z deblové soutěže odhlásila ve středu večer kvůli bolesti v levé achilovce. Ve dvouhře vypadla jako pátá nasazená hned v prvním kole.

Peschkeová loni triumfovala s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou. "Obhajoba by byla hezká a konečně si zahrajeme na centrkurtu," těšila se dvaačtyřicetiletá Peschkeová, vítězka Wimbledonu v deblu z roku 2011.

S Američankou českého původu Melicharovou tvoří pár od letošní sezony. A Hlaváčkovou s Voráčovou vyřadily v pražském semifinále za hodinu. "Měly jsme chytrou taktiku," řekla čtyřiadvacetiletá Melicharová. "Zahrály jsme velice solidní zápas. Chodilo nám to, jak jsme si představovaly. Bylo to ideální. Hrály jsme agresivně a vzaly jsme jim křížové údery," řekla Peschkeová.

"Narazily jsme na rozjetý vlak. Takhle dobře jsem ještě Květu s Nicole neviděla hrát. Hrály o dvě úrovně výš než před týdnem," hodnotila Sestini Hlaváčková.

Peschkeová má na kontě osmadvacet deblových vavřínů a ten poslední právě z loňska z Prahy. S Melicharovou jsou v boji o titul podruhé za sebou, před týdnem neuspěly ve Stuttgartu. "Už je na čase něco vyhrát," shodly se.

Čtyřhra na antuce ve Stromovce tak může mít od vzniku turnaje WTA i počtvrté domácí vítězky. Před Peschkeovou s Grönefeldovou uspěly Hlaváčková s Margaritou Gasparjanovou z Ruska a v roce 2015 Kateřina Siniaková se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kvitová (2-ČR) - Siniaková (8-ČR) 6:3, 6:3, Čang Šuaj (6-Čína) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Peschkeová, Melicharová (3-ČR/USA) - Sestini Hlaváčková, Voráčová (1-ČR) 6:4, 6:0, Buzarnescuová, Marozavaová (Rum./Běl.) - Štefková, Strýcová (ČR) bez boje.