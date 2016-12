Prostějov - Tenistce Petře Kvitové lékaři při operaci dlouhé tři hodiny a 45 minut zašili poraněné šlachy na článcích všech prstů levé ruky a dva nervy. Česká hráčka nesmí tři měsíce postižené místo přetěžovat a určitě nestihne první část sezony včetně grandslamového Australian Open. ČTK o tom informoval mluvčí tenistky Karel Tejkal. Kvitová byla dnes ráno přepadena ve svém bytě v Prostějově. Při přepadení se bránila a má řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu.

Kvitová podstoupila operaci v zatím blíže nespecifikované nemocnici. "Petře byly zašity poraněné šlachy na prstech - má poraněny střední články všech pěti prstů levé ruky a dva nervy," přiblížil mluvčí v tiskové zprávě. "Petra je podle operatéra mladá a zdravá, a (lékař) po operaci nevidí důvod, proč by opět nemohla hrát tenis," dodal.

Dva dny nyní bude mít světová jedenáctka ruku zavázanou. "Pak šest až osm týdnů v dlaze a tři měsíce bude třeba sešité šlachy nepřetěžovat," napsal Tejkal. To znamená, že se Kvitová v ideálním případě vrátí na kurty nejdříve v dubnu. Nestihne určitě Australian Open, první kolo Fed Cupu ani velké turnaje v Miami či Indian Wells.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu byla ráno přepadena ve svém bytě v Prostějově. Při útoku se bránila a utrpěla řezné rány na ruce, ve které drží raketu. Kvitovou nejdříve ošetřili v Prostějově, pak podstoupila další vyšetření. "A na základě konzultací bylo rozhodnuto o operaci," uvedl v podvečer Tejkal.

Otázkou je, jestli může být kvůli tomu ohrožena její kariéra. "Vůbec si to nepřipouštěla. Říkala: 'Hlavně ať mě dají rychle do kupy, ať to bude trvat měsíce nebo roky'. A těší se, až zase začne trénovat," řekl Tejkal v České televizi.

Kvitová informovala o incidentu odpoledne na sociálních sítích v angličtině. "V mém bytě mě napadl muž s nožem. Po pokusu o obranu mám ošklivé zranění na levé ruce a jsem otřesená, ale naštěstí jsem naživu. Jsem silná a budu bojovat tak, jak mě znáte," napsala. V češtině doplnila, že děkuje za vzkazy a podporu. "Nebojte se o mě," dodala.

Šestadvacetiletá hráčka se přitom teprve zotavovala z únavové zlomeniny zánártních kůstek pravé nohy, kvůli které dnes zrušila účast na Hopmanově poháru. Příští týden plánovala, že začne nohu zatěžovat, a chtěla stihnout turnaje v Austrálii.

Nejznámějším případem napadení tenistky v minulosti byl útok na Monicu Selešovou. Bývalou světovou jedničku ale napadl muž během zápasu v Hamburku v roce 1993 a bodl ji nožem do zad, protože byl bláznivým příznivcem Steffi Grafové.

Podobně jako Kvitová byla doma přepadena bývalá ruská tenistka Anna Čakvetadzeová. Maskovaní lupiči v roce 2007 hráčku i její rodiče svázali a poté zmizeli s penězi a cennostmi v celkové hodnotě přibližně čtyř milionů korun.

Soupeřkami zpráva o napadení jedné z nejoblíbenějších hráček na okruhu WTA otřásla. "Je to strašné. Nevím, co k tomu říci. Tohle jsou věci, které jsou pro nás všechny hrozně šokující," řekla Lucie Šafářová bezprostředně poté, co o incidentu dozvěděla. Na sociálních sítích se přidali i další současné a bývalé tenistky včetně Martiny Navrátilové, Viktorie Azarenkové či Caroline Wozniacké.

Pachatel se podle policie dostal do bytu lstí. Z místa činu uprchl a policisté po něm intenzivně pátrají, řekl ČTK prostějovský policejní mluvčí František Kořínek. Přepadení se podle něj odehrálo před půl devátou a muž si po něm z bytu Kvitové "něco odnesl".

Podobný útok policisté ve městě nepamatují. "Nevím, že by poslední dobou došlo k podobnému útoku ať už se zraněním nebo bez přímo v bytě. Všechny okolnosti jsou předmětem vyšetřování, vyvolává to otázku, zda šlo o náhodný byt," doplnil Kořínek.

Podle policie je pachatelem muž přibližně ve věku 35 let, 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, světlé barvy pleti. Má hnědé oči, na hlavě měl světlou bekovku. "Na sobě měl světle hnědou bundu a přes rameno tašku," doplnil mluvčí. Policie žádá případné svědky, kteří by o hledaném muži mohli poskytnout informaci, aby se obrátili na policii nebo na linku 158.

Do pátrání jsou nasazeni policisté nejen z obvodního oddělení, ale i kriminalisté. "Policie po pachateli intenzivně pátrá, nasadili jsme vše, co nasadit lze. Odborníci z kriminální techniky na místě zajišťovali stopy," dodal Kořínek.

Kvitová krátce před přepadením oznámila, že se kvůli pomalejšímu hojení únavové zlomeniny zánártních kůstek pravé nohy nezúčastní Hopmanova poháru. Příští týden plánovala, že začne nohu postupně zatěžovat, a chtěla stihnout turnaje v Austrálii.

Dnes dopoledne se měla vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 a pětinásobná fedcupová šampionka v Brně zúčastnit dětské charitativní exhibice.