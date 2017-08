New York - Tenistka Petra Kvitová postoupila už do třetího kola grandslamového US Open. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu zdolala ve druhém kole v New Yorku Francouzku Alizé Cornetovou suverénně 6:1 a 6:2. Ještě v prvním kole uspěla světová deblová jednička Lucie Šafářová, která porazila šestadvacátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska 6:7, 6:1 a 6:4.

Na svůj zápas druhého kola ještě čeká Kristýna Plíšková, která nastoupí proti turnajové jednatřicítce Slovence Magdaléně Rybárikové. Ve 3. kole je také Ruska Maria Šarapovová. Po Rumunce Simoně Halepové zdolala Timeu Babosovou z Maďarska 6:7, 6:4 a 6:1.

Kvitové stačila na výhru nad Cornetovou hodina. Nastřílela dvaadvacet vítězných míčů a svým agresivním stylem výměnám vládla. Zkomplikovala si jen koncovku. Za stavu 5:1 udělala při prvním mečbolu dvojchybu a pak si podání poprvé v utkání prohrála. Vzápětí ale čistou hrou při servisu soupeřky duel dohrála.

Rovněž levou rukou hrající Šafářová mohla získat i první sadu, ale za stavu 6:5 si neudržela servis a zkrácenou hru ztratila poměrem 5:7. Ve druhém setu Šafářová dominovala a i ve třetím rychle vedla 5:2, ale ještě jednou si ztratila servis. V desáté hře odvrátila další brejkbol a svým čtvrtým esem v utkání zápas ukončila.

Do druhého kola US Open postoupila Šafářová stejně jako loni a v dalším utkání se střetne s Japonkou Nao Hibinovou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Isner (10-USA) - Čong Hjon (Korea) 6:3, 6:4, 7:5,, Pouille (16-Fr.) - Donaldson (USA) 7:5, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4, Querrey (17-USA) - Sela (Izr.) 6:4, 6:1, 6:4.





Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Šafářová (ČR) - Kontaveitová (26-Est.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

2. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:1, 6:2, Šarapovová (Rus.) - Babosová (Maď.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, Keninová - Vickeryová (obě USA) 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).