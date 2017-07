Halle (Německo) - Petra Kvitová při druhém turnajovém startu po zranění ruky získala titul na trávě v Birminghamu. Sedmá nasazená česká tenistka otočila ve finále duel s Ashleigh Bartyovou, Australanku zdolala 4:6, 6:3, 6:2 a slaví jubilejní 20. triumf na okruhu WTA. Španělský tenista Feliciano López ve finále v Londýně odvrátil mečbol a slaví šestý titul. Švýcar Roger Federer ovládl podeváté turnaj na trávě v Halle, když ve finále porazil domácího Alexandera Zvereva.

Kvitová dotáhla návrat na turnaji v Birminghamu až k titulu

Petra Kvitová při druhém turnajovém startu po zranění ruky získala titul na trávě v Birminghamu. Sedmá nasazená česká tenistka otočila ve finále duel s Ashleigh Bartyovou, Australanku zdolala za hodinu a 49 minut 4:6, 6:3, 6:2 a slaví jubilejní 20. triumf na okruhu WTA.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová se po prosincovém přepadení, při němž jí útočník pořezal prsty na levé ruce, vrátila k tenisu na French Open. V Paříži uhrála jedno kolo a začala se soustředit na oblíbenou trávu. Po triumfu v Birminghamu se ve světovém žebříčku posune na 12. místo.

"Je nádherná, ano," řekla Kvitová při pohledu na trofej při slavnostním vyhlášení. Turnaj na trávě vyhrála naposledy před třemi lety, kdy podruhé ovládla Wimbledon. "Ráda hraju finále na trávě a ráda bych jich měla víc. Nezlobila bych se, kdyby to tak bylo za pár týdnů (ve Wimbledonu), ale mám před sebou hodně práce," řekla.

Do Birminghamu přijala divokou kartu a chtěla se především rozehrát. "Od prvního tréninku na trávě hraju dobře. Přijela jsem sem, abych měla pár zápasů na trávě, a nic nečekala. Chtěla jsem hrát co nejlépe, což jsem ukázala a doufám, že to půjde dál," řekla směrem k All England Clubu, kde se začne 3. července.

Sedmadvacetiletá Kvitová vstoupila do duelu vítěznou hrou, ale pak prohrála se 77. hráčkou světa tři gamy za sebou a navíc za stavu 1:3 odvracela další dva brejkboly. Kouč Jiří Vaněk ale svou svěřenkyni na lavičce uklidňoval, že její šance přijde.

A přesně, jak řekl, za stavu 4:5 měla Kvitová první dva brejkboly a šanci úvodní sadu zachránit. Při prvním ale po druhém servisu soupeřky trefila return do sítě a při druhém míč při výměně sklouzl, opět zahrála do sítě a o set přišla. "Nemohla jsem se srovnat na returnu. Pořád jsem věřila, že jakmile dostanu balon do kurtu, můžu najít svůj rytmus," řekla Kvitová na tiskové konferenci.

Ve druhé sadě Kvitová přidala na razanci a vítězka wimbledonské juniorky z roku 2011 Bartyová už nepodávala tak přesně. Češka vedla 3:0 a 5:1, pak sice i kvůli dvěma dvojchybám prohrála servis, ale druhý set o dvě hry později dopodávala. "Po prvním setu jsem si začala víc věřit. Lépe jsem vracela soupeřčin servis, už jsem tolik nekazila. Pouštěla jsem se do delších výměn a začala se trefovat," řekla.

Brejkem pak zahájila i třetí sadu, o výhodu ale ve čtvrtém gamu zase přišla. Rozjetou soupeřku, která v úvodních dvou kolech vyřadila Markétu Vondroušovou a Barboru Strýcovou, ale do vedení nepustila. Od stavu 2:2 a 0:40 Bartyové povolila už jen jediný fiftýn. "Trochu jsem se na sebe naštvala. Řekla jsem si, že si pro výhru musím jít. Třikrát jsem skvěle zareturnovala a tím změnila průběh zápasu. Po tomhle gamu už jsem byla uvolněnější," řekla Kvitová.

Zápas dokončila čistou hrou a proměnila první mečbol. Duel zakončila symbolicky 13. esem. "Ashleigh hrála výborně, dobře podávala. Má hezký styl, takový neobvyklý. Pěkně se na něj dívá, hůř se mu čelí. Musela jsem být pořád ve střehu. Dávala jsem pozor, co na mě přiletí, a trpělivěji jsem čekala na své šance," řekla.

Po vítězném míčku Kvitová skoro vůbec neslavila. Jen upustila raketu na trávu, otočila se a usmála směrem k trenérům a objala se u sítě se soupeřkou. Popoběhla k hledišti a přijala gratulace právě od Vaňka a kondičního trenéra Davida Vydry.

Federer vyhrál podeváté turnaj v Halle

Švýcar Roger Federer ovládl podeváté turnaj na trávě v Halle. Ve finále porazil domácího tenistu Alexandera Zvereva 6:1, 6:3 a čtvrtý titul v sezoně získal za pouhých 52 minut. Svým oblíbeným turnajem prošel osmnáctinásobný grandslamový šampion bez ztráty setu.

Pětatřicetiletý Federer si v Halle vynahradil nepovedený vstup do travnaté sezony ve Stuttgartu, kde se představil po vynechaní jarních antukových turnajů a vypadl hned v prvním zápase s německým veteránem Tommym Haasem. V Halle již byl suverénní a připsal si 16. triumf na trávě. Má jich o šest více než druhý v historickém pořadí Američan Pete Sampras.

"Hrál jsem neskutečně dobře. Cítil jsem se v pohodě a ani na moment jsem nepolevil," uvedl Federer, jenž dnes na servisu prohrál jen devět výměn. "Byl to můj nejlepší zápas tohoto týdne. Skoro všechno dopadlo v můj prospěch," dodal Švýcar

V tomto roce vyhrál i své čtvrté finále, když navázal na vítězství na Australian Open, v Indian Wells a Miami. Alespoň devět triumfů z jednoho turnaje dosud získal pouze jeho španělský rival Rafael Nadal, který má dokonce po deseti titulech z Roland Garros, Monte Carla a Barcelony.

O 15 let mladšímu Zverevovi oplatil Federer porážku z loňského semifinále v Halle a překazil mu návrat do elitní desítky světového žebříčku. "Taky jsi mohl být ke mně milejší a nechat mi víc bodů," žertoval při vyhlášení Zverev.

Ve 140. finále kariéry získal švýcarský tenista 92. titul a ukázal dobrou formu před Wimbledonem, kde bude usilovat o osmé vítězství.

López ve finále v Londýně odvrátil mečbol a slaví šestý titul

Španělský tenista Feliciano López získal na turnaji v Londýně šestý a zatím nejcennější titul kariéry. Pětatřicetiletý rodák z Toleda ve finále s Marinem Čiličem odvrátil mečbol a čtvrtého nasazeného Chorvata na trávě v Queen's Clubu zdolal 4:6, 7:6, 7:6.

López, jenž čelil mečbolu i ve čtvrtfinálovém utkání s Tomášem Berdychem, v Londýně potvrdil, že tráva je jeho nejoblíbenějším povrchem. Vyhrál na ní už 72 zápasů, což ho v žebříčku aktivních hráčů řadí na třetí místo za Rogera Federera (157 výher) a Andyho Murrayho (102). Z turnajového triumfu se na trávě radoval potřetí.

V dramatickém tie-breaku třetího setu měl jako první možnost uzavřít duel Čilič, López ale odolal a sám si postupně vypracoval tři mečboly. Svou šanci do třetice po dvou hodinách a 35 minutách hry proměnil a vynahradil si zklamání z roku 2014, kdy v Queen's Clubu nevyužil ve finále mečbol proti Grigoru Dimitrovovi.

Výsledky tenisového turnaje žen v Birminghamu

(tráva, dotace 885.040 dolarů)

Dvouhra - finále:

Kvitová (7-ČR) - Bartyová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Bartyová, Dellacquaová (4-Austr.) - Chan Hao-Ching, Čang Šuaj (Tchaj-wan/Čína) 6:1, 2:6, 10:8.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Halle

(tráva, dotace 1,966.095 eur)

Dvouhra - finále:

Federer (1-Švýc.) - A. Zverev (4-Něm.) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Kubot, Melo (1-Pol./Braz.) - A. Zverev, M. Zverev (Něm.) 5:7, 6:3, 10:8

Výsledky tenisového turnaje mužů v Londýně

(tráva, dotace 1,966.095 eur)

Dvouhra - finále:

F. López (Šp.) - Čilič (4-Chorv.) 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8).