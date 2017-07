Londýn - Tenistka Petra Kvitová byla vděčná, že se dokázala vrátit do Wimbledonu a zároveň smutná, že vypadla tak brzy. I kvůli nevolnosti dnes v Londýně prohrála již ve druhém kole.

"Dneska to nevyšlo. Nemá cenu se zabývat jedním zápasem, ale vidět to z globálu. To mě posune dál, že se zlepším," řekla sedmadvacetiletá Kvitová. "Bylo to hrozně těžké období a jsem ráda, že ho mám za sebou," doplnila.

Wimbledon byl jejím motorem při rehabilitaci po prosincovém přepadení, při kterém jí pachatel pořezal všechny prsty levé ruky, v které drží raketu. Návrat na trávu v All England Clubu byl pro dvojnásobnou vítězku turnaje velmi důležitý.

Stihla hrát už při French Open a Wimbledon byl teprve její třetí turnaj. A poslední intenzivní týdny se na ní podepsaly. "Byly hrozně těžký, těžce jsem musela pracovat na tom, abych se mohla vrátit. Myslím, že teď potřebuju dobít energii," řekla po třísetové porážce s Madison Brengleovou z USA na neoblíbeném kurtu číslo dvě.

Na druhou stranu na sebe mohla být pyšná, že dokázala naplnit to, po čem toužila. "Měla bych cítit trošku zadostiučinění a trošku si odpočinout, protože to byla taková hoňka za něčím, co se nakonec stalo. Měla bych to brát pozitivně," řekla.

Porážku s Brengleovou snášela dobře i špatně. "Nikdo neví, kolik je za tím práce, proto je zklamání možná větší než normálně. Jsem smutná, že to skončilo tak brzy, ale jsem i vděčná, že jsem tady vůbec byla," uvedla bývalá světová dvojka.

V utkání s Brengleovou se jí v horkém podvečeru udělalo zle. Necítila se ideálně celý den. "Nebylo mi nic zvláštního. Takhle to se mnou občas je, že mám nervy a šetřím energii na zápas, a při rozehrávce to bylo dobré," řekla Kvitová.

Až s přibývajícím časem a dlouhými výměnami se cítila hůř a hůř ve třetím setu. "Cítila jsem se unavená a pomalá. Jako zvíře, velmi pomalé zvíře," zasmála se.

O ošetření si řekla až v závěru utkání. Před poslední hrou. Možná si mohla doktora zavolat dříve. "Ale mně se udělalo fakt víc nevolno až v tom předposledním gamu, kdy jsem začala cítit břicho a chtělo se mi zvracet. Předtím jsem byla jen unavenější. Nevím, jak by mi doktor s tím pomohl, prostě jsem nemohla," řekla Kvitová.

Zopakovala, že doufá, že se zápasovou praxí, z které na šest měsíců vypadla, bude podobné zápasy zvládat lépe. "Nechci se vracet jenom proto, že si dokážu, že budu hrát tenis, ale chci hrát dobrý tenis a porážet dobré hráčky," řekla.