New York - První kola na grandslamech tenistka Petra Kvitová letos zvládá. Po návratu po ošklivém zranění prstů levé ruky vyhrála úvodní zápasy na French Open, ve Wimbledonu i nyní na US Open. Ráda by ale konečně vyhrála i druhé kolo, což se jí zatím letos příliš nedaří.

"První kola jsou hrozně nepříjemná a nevím, co od sebe čekat. Teď se mi to daří nějak dotáhnout. To je za poslední léta bonus. Jsem ráda, že jsem se zlepšila," řekla Kvitová po výhře dvakrát 7:5 nad Jelenou Jankovičovou ze Srbska.

Před cestou do New Yorku dvojnásobné vítězce Wimbledonu nevyšel turnaj v New Havenu, proto si ulevila, že má vstup do US Open zdárně za sebou. "Zápas nebyl jednoduchý. Jelena je bývalá světová jednička, nikdy pro mě nebyla lehká soupeřka. Sice ji trápí zranění, ale pořád hraje nepříjemně. V důležitých chvílích zaváhala a já jsem naštěstí zabrala. I proto se výsledek naklonil na mou stranu," řekla.

Od návratu na dvorce hraje osmý turnaj a před US Open dokázala na první výhru navázat jen v Birminghamu, kde nakonec turnaj vyhrála. "Druhá kola jsou horší. Chtěla bych to už zlomit, ale letos to ani tolik nepočítám," řekla Kvitová.

Ve Flushing Meadows se nyní střetne s Alizé Cornetovou. S Francouzkou se utkaly jednou a před pěti lety právě ve 2. kole US Open vyhrála Češka. "Má nebezpečný bekhend, liftuje z forhendu, ale zatím na zápas nemyslím," řekla Kvitová.

Za poslední tři roky se kdysi neoblíbené US Open změnilo ve výsledkově nejlepší grandslam Kvitové. "To je docela paradox. Je pravda, že New York už mi tolik nevadí. Možná si na něj zvykám. Nacházím si svou cestu, daří se mi zůstávat víc v klidu. Netrávím v areálu zbytečný čas. Odjedu, jakmile můžu," řekla.

Je stále vděčná, že po hrůzostrašném zážitku z přepadení a následné operaci všech pěti pořezaných prstů levé ruky vůbec hraje tenis. Snaží znovu cítit jako "normální" hráčka. "Jsem zajetá v normálu. Objíždím turnaje a už je to lepší než na začátku, kdy jsem nevěděla, co bude, a kladla se očekávání," řekla a jedním dechem dodala: "Já už asi nikdy nebudu normální hráčka kvůli zážitku, co se mi stal."