Praha - Když se tenistka Petra Kvitová vloni v únoru zotavovala ze zranění ruky po předloňském napadení neznámým útočníkem, nevěřila by, že se za rok dokáže vrátit do první desítky žebříčku WTA. Sedmadvacetiletá hráčka za uplynulé tři týdny vyhrála turnaj v Petrohradu, dva zápasy ve Fed Cupu a v neděli ovládla podnik v Dauhá. Během šesti dnů tam vyhrála šest utkání, z toho čtyři proti soupeřkám z elitní desítky, na úplném vrcholu formy se ale ještě necítí.

"Psychicky a hlavně pro sebedůvěru je to hodně důležité. Leden mi úplně nevyšel, tohle je hezká náplast na to vše, co se stalo. Když si vzpomenu, co bylo přesně před rokem, tak bych tomu nevěřila, že se můžu vrátit zpátky do desítky do roka a mít tyhle dvě trofeje," řekla Kvitová na tiskové konferenci v Praze.

"V té době jsem měla jiné starosti, abych ještě někdy mohla vůbec hrát. Doufám, že mi to pomůže i do průběhu sezony. Nečekala jsem, že bych tímhle turnajem v Dauhá mohla poskočit o tolik míst. Po Petrohradu jsem byla 21., byla jsem z toho docela překvapená," dodala.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu drží sérii 13 výher a jediný triumf ji dělí od vyrovnání osobního maxima z přelomu let 2011 a 2012. "Paradoxně v Petrohradu jsem hrála trochu lepší tenis než v Dauhá, i když to vypadá asi divně. V Dauhá jsem to nemohla zabíjet z prvních míčů, opravdu jsem se na ta vítězství hodně nadřela. Skoro každý zápas jsem hrála dvě a půl hodiny, vydala jsem se tam ze všech sil. Nehrála jsem tak riskantně jako třeba tehdy ve Wimbledonu a v Petrohradu," srovnávala Kvitová.

V Dauhá hned třikrát otočila skóre ze stavu 0:1 na sety včetně semifinále proti světové jedničce Caroline Wozniacké a finále proti Garbiňe Muguruzaové. "Hned ve druhém kole jsem hrála s Agnieszkou Raddwaňskou, to nebylo úplně příjemné a myslím, že ten zápas mě psychicky hrozně posílil. V určitém ohledu to bylo náročnější než na grandslamu, moc času na regeneraci nebylo. Mám pocit, že bych teď jen spala. Fyzicky se cítím hodně rozbořená, bolí mě snad úplně vše. I z toho důvodu jsem se odhlásila z Dubaje, abych načerpala síly," podotkla Kvitová.

V náročném programu jí pomohla předsezonní příprava. "Příprava v Dubaji byla hodně náročná, hodněkrát jsem ležela na kurtu a nemohla vstát. To jsem nezažila nikdy. Myslím, že mi to pomohlo teď, když jsem mlela fyzicky z posledního. Že když ještě stojím, je to dobré," žertovala Kvitová.

Nyní si dá od tenisu pár dní volno a za 14 dní odletí do USA, kde ji čekají turnaje v Indian Wells, Miami a Charlestonu. "Smutně jsem koukala, tak od trenéra Jirky Vaňka asi volno dostanu, ale od (kondičního trenéra) Davida (Vydry) asi úplně ne," usmála se. "Myslím, že pět až sedm dnů bych si od tenisu odpočinula, ale to neznamená, že nebudu nic dělat," řekla.

"V Americe mě čekají dva velké turnaje, trochu jako grandslam. Konkurence je veliká. Březen prostě je, jaký je. V Indian Wells jsem byla asi dvakrát ve čtvrtfinále, vím, že tam něco odehrát můžu. Budu se snažit, abych se cítila na kurtu jako teď," doplnila světová desítka.

Až do French Open neobhajuje žádné body, konkrétní žebříčkový cíl si ale nedává. Jako metu jí trenér určil vyhrát za sezonu 50 zápasů. "Když mi to řekl poprvé, tak jsem si řekla: 'Ty jsi dobrý blázen'. To je strašně moc. Už jich mám 14 a je únor, ale mám tedy co dělat," smála se.

"Žádný cíl ohledně umístění si nenastavuji, nikdy jsem na ta čísla moc nebyla. Tohle je bonus a víc si vážím těch trofejí. Ta cesta je ještě hodně dlouhá, abych se dostala nějak ještě výš, než jsem. Hlavně doufám, že zůstanu zdravá a budu moci předvádět podobný tenis," dodala Kvitová.