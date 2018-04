Stuttgart - České tenistky vedou v semifinále Fed Cupu v Německu po sobotních dvouhrách 2:0 na zápasy a jedna výhra je dělí od dalšího finále. Náskok na antuce v hale ve Stuttgartu zařídily Petra Kvitová a Karolína Plíšková, které si se soupeřkami poradily bez ztráty setu. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová nejdříve deklasovala domácí jedničku Julii Görgesovou 6:3 a 6:2 za hodinu hry. Plíšková měla více práce, ale Angelique Kerberovou v souboji bývalých světových jedniček zdolala 7:5 a 6:3.

Vítězný bod může v neděli od 11:00 získat v utkání jedniček Plíšková proti Görgesové, případně poté Kvitová proti Kerberové. Na závěr by se případně hrála čtyřhra. Vedení 2:0 na zápasy české tenistky nikdy neztratily.

Úvod nenasvědčoval tomu, že by Kvitová mohla zápas zvládnout tak hladce. Při podání Görgesové se nemohla trefit do returnu, jednou ztratila servis a prohrávala 1:3. Od té doby se ale obraz hry změnil, začala hrát agresivněji a soupeřku přehrála.

"S novými míči jsem se cítila lépe na returnu, popošla si na druhý do kurtu a dostala jsem ji pod tlak. Hrála jsem víc konzistentně a od toho se to odvíjelo," řekla na kurtu po své devětadvacáté výhře ve Fed Cupu. "To je skvělé číslo. Mám ráda týmové soutěže a je ctí reprezentovat, protože nehraju jenom za sebe, ale za celou zem."

V prvním setu získala Kvitová pět her v řadě a pod kontrolou měla i vývoj druhého setu. České tenistce v ní pomohla Němka ve třetí hře třemi dvojchybami. Zápas pak pětinásobná fedcupová šampionka ukončila patnáctým vítězným míčem.

Kvitová vyhrála i svůj desátý zápas, kterým víkendové utkání v soutěži družstev začínala. "To je super, to jsem nevěděla," řekla České televizi. "Od prvního utkání ve Fed Cupu jsem měla sobotu vždy lepší než neděli," dodala.

Královna es, jak si Plíšková říká, se mohla spolehnout na servis. Nasázela patnáct es a nečelila ani jednomu brejkbolu. První set rozhodla v desáté hře při druhém setbolu, při kterém donutila Kerberovou chybovat. Ve druhém setu světová šestka Plíšková získala brejk v šestém gamu a poté využila třetí mečbol.

I Plíšková si připsala malé jubileum. Ve Fed Cupu vyhrála desátou dvouhru v kariéře a vylepšila si bilanci na 10:3. K tomu má na kontě čtyři vítězství v deblu.

České tenistky vyhrály sedm z dosavadních osmi zápasů s Německem. Soupeř uspěl jen v roce 1987, kdy měl v týmu Steffi Grafovou. Ve Stuttgartu se oba celky utkaly v únoru 2012 a ve čtvrtfinále na tvrdém povrchu Češky vyhrály. Posledním vzájemným duelem bylo před čtyřmi lety finále v Praze, kde Pálovy svěřenkyně zvítězily 3:1.

Češky si v případě vítězství nad Německem zahrají v listopadu finále v domácím prostředí a útočily by na jedenáctý titul. Naposledy se radovaly předloni.

Semifinále tenisového Fed Cupu ve Stuttgartu (hala, antuka):

Německo - ČR 0:2 po úvodním dnu

Görgesová - Kvitová 3:6, 2:6, Kerberová - Karolína Plíšková 5:7, 3:6.