Paříž - Tenistky Petra Kvitová a Kateřina Siniaková postoupily do druhého kola antukového French Open. Osmá nasazená Kvitová začala své desáté Roland Garros vybojovanou výhrou nad Verónicou Cepedeovou z Paraguaye 3:6, 6:1 a 7:5, Siniaková porazila o chvilku dříve bývalou světovou jedničku Victorii Azarenkovou z Běloruska dvakrát 7:5 a poprvé si v Paříži zahraje 2. kolo. Vítěz turnaje z roku 2015 a loňský finalista Stan Wawrinka vypadl už v prvním kole. Švýcarský tenista se po loňských dvou operacích kolena trápí, což potvrdil na pařížské antuce prohrou se Španělem Guillermem Garcíou-Lópezem v pěti setech.

V úvodním kole uspěl také Adam Pavlásek, jenž po postupu z kvalifikace dnes zdolal 6:7, 7:5, 6:2, 6:2 Mirzu Bašiče z Bosny. Třiadvacetiletý rodák z Bílovce na Roland Garros napodobil svůj úspěch z roku 2016. Aktuálně 185. hráč světa vyhrál už devátý zápas za sebou, před Paříží zvítězil na challengeru v Římě.

Neuspěl Jiří Veselý a po prohře se Srbem Dušanem Lajovičem 3:6, 1:6, 3:6 se s druhým grandslamem sezony rozloučil v 1. kole.

O druhé kolo budou dnes usilovat ještě šestá nasazená Karolína Plíšková proti krajance Barboře Krejčíkové, a také Lucie Šafářová. Útok na jedenáctý triumf zahájí Španěl Rafael Nadal.

Osmá nasazená Kvitová potřebovala dvě hodiny a sedm minut, aby udolala výborně hrající Cepedeovou, která loni na French Open vyřadila v 1. kole Lucii Šafářovou. V prvním setu udělala 89. hráčka světa jen dvě chyby a Kvitová musela zápas otáčet. Ve druhém dějství začala hrát Kvitová aktivněji a ztratila jen jednu hru.

V rozhodující sadě se mohla Češka spolehnout na servis. Ani jednou nepovolila soupeřce brejkbol a za stavu 4:5 se blýskla třemi esy v řadě, jedním z druhého servisu. Vzápětí získala brejk na 6:5 a při podání proměnila první mečbol.

"Bylo to velmi těžké. Po prvním setu jsem byla koncentrovaná a snadno získala druhý, ale ve třetím to bylo hodně napínavé. Nakonec jsem první brejk získala já, to bylo rozhodující," řekla na kurtu Kvitová.

Loni se právě na French Open vracela na turnaje po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení. "Nevracely se mi vzpomínky. Uvědomila jsem si to, až když se mě ptal po zápase reportér. Samotnou mě překvapilo, že jsem byla tak klidná. Už jsem v jiné situaci a to je nejdůležitější," řekla.

S tituly v Praze a Madridu si Kvitová připsala už dvanáctý vyhraný zápas v řadě. Další může přidat v utkání se Španělkou Larou Arruabarrenaovou. "Antuková sezona se letos skvěle povedla a tenhle turnaj už beru jako takový bonus. Proto k němu přistupuju hodně uvolněně," řekla Kvitová, semifinalista French Open 2012.

Siniaková při svých předešlých třech startech na Roland Garros prohrála v 1. kole. Proti Azarenkové si v prvním setu držela ve výměnách od základní čáry servis a udeřila ve dvanácté hře. Čistou hrou rozhodla o brejku a zisku sady.

Ve druhém setu třikrát přišla o podání a vždy dokázala ztracený brejk získat rychle zpět. Za stavu 6:5 se opakoval scénář z prvního setu. Češka si vypracovala tři mečboly a hned při prvním mohla po 38. chybě Azarenkové slavit postup.

"Klíčem bylo zůstat v zápase, protože jsem věděla, že na to herně mám. Ona se vrací, není v takové formě, jako když byla první na světě. Bylo důležité bojovat o každý míč a nakonec se to vyplatilo," řekla Siniaková. V dalším utkání se střetne s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou, která vyřadila obhájkyni titulu Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

Bývalý šampion Wawrinka na Roland Garros dohrál

Vítěz turnaje z roku 2015 a loňský finalista Stan Wawrinka vypadl na French Open už v prvním kole. Švýcarský tenista se po loňských dvou operacích kolena trápí, což potvrdil na pařížské antuce prohrou se Španělem Guillermem Garcíou-Lópezem v pěti setech.

Bývalý třetí hráč žebříčku ATP Wawrinka vedl dnes 2:1 na sety, ale čtvrtý ztratil v tie-breaku a Garcíovi-Lópezovi podlehl po třech a půl hodinách 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 a 3:6. Letos má tristní bilanci čtyř výher a sedmi porážek.

"Je to zklamání, prohrát, když jsem už byl tak blízko. Ale už je to rok, co jsem naposledy hrál zápas na pět setů, a ve čtvrtém už jsem začínal mít trochu fyzické potíže," uvedl Wawrinka. "Psychicky je to trochu těžké, když cítím, že na tom ještě nejsem úplně ideálně. Ale stále si věřím, že můžu vyhrávat," dodal třiatřicetiletý rodák z Lausanne.

Před rokem se na Roland Garros snažil jako poslední zastavit Rafaela Nadala, ale ani on ve finále antukového krále o desátou tamní trofej nepřipravil.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 39 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Pavlásek (ČR) - Bašič (Bosna) 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:2, Norrie (Brit.) - Gojowczyk (Něm.) 6:1, 2:0 skreč, Chačanov (Rus.) - Haider-Maurer (Rak.) 7:6 (7:0), 6:3, 6:3, Lajovič (Srb.) - Veselý (ČR) 6:3, 6:1, 6:3, Gulbis (Lot.) - Müller (29-Luc.) 2:6, 6:4, 6:4, 6:3, Paire (Fr.) - Carballés (Šp.) 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 6:1, García-López (Šp.) - Wawrinka (23-Švýc.) 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, Trungelliti (Arg.) - Tomic (Austr.) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4, Tsitsipas (Řec.) - Taberner (Šp.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3, Cecchinato (It.) - Copil (Rum.) 2:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 10:8, Thiem (7-Rak.) - Ivaška (Běl.) 6:2, 6:4, 6:1, Djokovič (20-Srb.) - Dutra Silva (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4, Giraldo (Kol.) - Baghdatis (Kypr) 3:6, 3:4 skreč, Čorič (Chorv.) - Kohlschreiber (22-Něm.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4, Bautista (13-Šp.) - Istomin (Uzb.) 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (8-ČR) - Cepedeová (Par.) 3:6, 6:1, 7:5, Siniaková (ČR) - Azarenková (Běl.) 7:5, 7:5, Ósakaová (21-Jap.) - Keninová (USA) 6:2, 7:5, Suárezová (23-Šp.) - Konjuhová (Chorv.) 6:0, 6:1, Dolehideová (USA) - Golubicová (Švýc.) 6:4, 6:4, Giorgiová (It.) - Minová (USA) 6:3, 6:2, Arruabarrenaová (Šp.) - Babosová (Maď.) 7:6 (7:5), 6:3, Sakkariová (Řec.) - Minellaová (Luc.) 7:6 (7:5), 6:2, Keysová (13-USA) - Vickeryová (USA) 6:3, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 6:3, Duqueová-Marinová (Kol.) - Sevastovová (20-Lot.) 4:6, 6:1, 6:3, Buzarnescuová (31-Rum.) - Kingová (USA) 6:3, 6:3, Kasatkinová (14-Rus.) - Kanepiová (Est.) 6:4, 6:1, Parmentierová - Paquetová (obě Fr.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, Dulgheruová (Rum.) - McHaleová (USA) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, Garcíaová (Šp.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:4.