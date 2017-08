New York - Tenistka Petra Kvitová vstoupila vítězně do grandslamového US Open. Třináctá nasazená hráčka zdolala v prvním dnu turnaje ve Flushing Meadows Jelenu Jankovičovou ze Srbska dvakrát 7:5. Uspěla i Kristýna Plíšková a při návratu na newyorský grandslam po třech letech porazila v 1. kole Japonku Misu Egučiovou dvakrát 6:2.

Se soutěží se naopak rozloučila Tereza Martincová, která po úspěšné kvalifikaci prohrála při grandslamové premiéře s osmnáctou nasazenou Caroline Garciaovou z Francie jasně 0:6 a 1:6. Do akce se dnes dostane ještě Jiří Veselý.

Kvitová, která hraje teprve osmý turnaj po návratu na kurty po vážném zranění prstů z prosincového přepadení, v prvním setu vedla 5:3 a podávala, ale servis ztratila a úvodní dějství získala až po chybě Jankovičové ve dvanácté hře. Ve druhé sadě naopak vývoj otáčela, prohrávala 3:5, ale ziskem čtyř her v řadě set získala.

Zápas Kvitová ukončila po hodině a půl hry ranou z forhendu do rohu, což byl její osmadvacátý vítězný úder v utkání. "Jsem velmi šťastná a ráda, že jsem dokázala tenhle nepříjemný zápas zvládnout," oddechla si Kvitová v rozhovoru na dvorci. "Bylo to nahoru dolů, musela jsem se povzbuzovat, abych hrála aktivněji. Bylo dost větrno, což bylo nepříjemné, ale hodně mi pomohl servis a platila na ni moje agresivní hra," doplnila. Její příští soupeřkou bude Francouzka Alizé Cornetová.

Levou rukou hrající Kristýna Plíšková, dvojče světové jedničky Karolíny Plíškové, odvrátila v duelu s Japonkou všechny čtyři brejkboly, dva z nich v poslední hře. Zápas pak ukončila při prvním mečbolu. Na US Open hraje Kristýna Plíšková poprvé od roku 2014, kdy vypadla v 1. kole, v roce 2012 zde postoupila o kolo dál. Nyní si zahraje se Slovenkou Magdalenou Rybárikou, semifinalistkou letošního Wimbledonu.

Martincová proti favorizované Garciaové bojovala s nervozitou a hrála nepřesně. Jedinou hru získala 121. hráčka žebříčku WTA na začátku druhého setu.

Wimbledonská vítězka Garbiňe Muguruzaová hladce zvládla vstup do US Open. Španělka, jež je jednou z osmi hráček, které mohou po newyorském grandslamu vystřídat Karolínu Plíškovou na světovém trůnu, porazila na centrálním dvorci domácí Varvaru Lepchenkovou 6:0, 6:3.

Světová trojka, jež v New Yorku nikdy nepřešla přes druhé kolo dvouhry, přehrála soupeřku agresivní hrou od základní čáry a často se tlačila na síť. "Hrála jsem tady už mockrát a nikdy jsem si moc dobře nevedla," přiznala dvojnásobná grandslamová šampionka. "Dneska jsem do toho dala všechno. Ona začala trochu nervózně a já dobře. Pak se to vyrovnalo a byl to docela souboj," dodala třiadvacetiletá rodačka z Venezuely.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Edmund (Brit.) - Haase (32-Niz.) 6:3, 7:5, 6:3, Norrie (Brit.) - Tursunuv (Rus.) 7:6 (9:7), 6:1, skreč.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Jankovičová (Srb.) 7:5, 7:5, Kristýna Plíšková (ČR) - Egučiová (Jap.) 6:2, 6:2, Garciaová (18-Fr.) - Martincová (ČR) 6:0, 6:1, Muguruzaová (3-Šp.) - Lepchenková (USA) 6:0, 6:3, Rybáriková (31-SR) - Giorgiová (It.) 6:3, 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Zajaová (Něm.) 6:2, 6:3, Cornetová (Fr.) - Watsonová (Brit.) 6:4, 6:4, Vickeryová (USA) - Vichljancevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:1, Arina Rodionovová (Austr.) - Hogenkampová (Niz.) 7:5, 7:5.