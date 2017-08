New York - Petra Kvitová otevře páteční program grandslamového US Open na centrálním dvorci. Od 17:00 SELČ bude soupeřkou dvojnásobné wimbledonské vítězky ve třetím kole francouzská tenistka Caroline Garciaová. Ta je v New Yorku nasazená o pět míst níž než turnajová třináctka Kvitová, obě zatím ve vzájemných zápasech uspěly dvakrát.

Pořadatelé na hlavní dvorec Arthura Ashe znovu zařadili i zápas Marie Šarapovové, přestože je za to kritizovala jiná bývalá světová jednička Caroline Wozniacká. "Dávat tam někoho, kdo se vrací po trestu za doping, to je hodně diskutabilní. To není úplně dobrý příklad," prohlásila dánská tenistka, která sama odehrála zápas druhého kola na dvorci číslo pět.

Páteční program US Open (začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: Kvitová (13-ČR) - Garciaová (18-Fr.), 19:00 Shapovalov (Kan.) - Edmund (Brit.), Sakkariová (Řec.) - V. Williamsová (9-USA), 01:00 M. Zverev (23-Něm.) - Isner (10-USA), Keninová (USA) - Šarapovová (Rus.).

Kurt Louise Armstronga: Mahut (Fr.) - Carreňo (12-Šp.), Bartyová (Austr.) - Stephensová (USA), Rybáriková (31-SR) - Muguruzaová (3-Šp.), 23:00 Querrey (17-USA) - Albot (Mold.).

Grandstand: Schwartzman (29-Arg.) - Čilič (5-Chorv.), Anderson (28-JAR) - Čorič (Chorv.), 4. zápas Sevastovová (16-Lot.) - Vekičová (Chorv.).