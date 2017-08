New York - Do US Open vstoupí v pondělí čtyři čeští tenisté včetně Petry Kvitové, kterou čeká zápas proti Srbce Jeleně Jankovičové na kurtu Louise Armstronga. Jejich utkání program na druhém největším dvorci ve Flushing Meadows zahájí v 17 hodin SELČ. Kvitová má s bývalou světovou jedničkou mírně příznivou bilanci 4:3, naposledy spolu hrály předloni ve Wimbledonu, kde byla úspěšnější ve třech setech srbská tenistka.

Hned v úvodu pondělního programu přijdou na řadu i další dvě české hráčky. Kristýna Plíšková se střetne s Japonkou Misou Egučiovou a Tereza Martincová po úspěšné kvalifikaci nastoupí ke své grandslamové premiéře proti osmnácté nasazené Francouzce Caroline Garciaové, kterou dokázala překvapivě porazit v červenci na antuce v Gstaadu. Na tvrdém povrchu s ní loni v Hongkongu uhrála jen tři gamy.

Jiří Veselý sehraje s Chorvatem Bornou Čoričem čtvrtý zápas na kurtu číslo devět. Letos se spolu utkají již potřetí, naposledy v Budapešti na antuce zvítězil český tenista. V celkové vzájemné bilanci vede Čorič 3:1.

Pondělní program US Open (začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: Lepchenková (USA) - Muguruzaová (3-Šp.), Sandgren (USA) - Čilič (5-Chorv.), Kužmová (SR) - V. Williamsová (9-USA), 01:00 Šarapovová (Rus.) - Halepová (2-Rum.), D. King (Barb.) - A. Zverev (4-Něm.).

Kurt Louise Armstronga: Kvitová (13-ČR) - Jankovičová (Srb.), Herbert (Fr.) - Isner (10-USA), Stephensová (USA) - Vinciová (It.), 23:00 Sock (13-USA) - Thompson (Austr.).

Grandstand: Almagro (Šp.) - Johnson (USA), Kontaová (7-Brit.) - Kruničová (Srb.), Querrey (17-USA) - Simon (Fr.), Wozniacká (5-Dán.) - Buzarnescuová (Rum.).

Kurt č. 5, 1. zápas: Kristýna Plíšková (ČR) - Egučiová (Jap.).

Kurt č. 7, 1. zápas: Martincová (ČR) - Garciaová (18-Fr.).

Kurt č. 9, 4. zápas: Veselý (ČR) - Čorič (Chorv.).