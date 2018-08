Příbram - Fotbalisté Příbrami se vrátili do první ligy domácí remízou 1:1 s Teplicemi. Nováčka poslal brzy do vedení Roman Květ, který se trefil z přímého kopu z 38 metrů, když tvrdou střelou nachytal brankáře Jakuba Diviše. Krátce po změně stran ale vyrovnal Patrik Žitný. V útočně hraném utkání zůstala řada dalších šancí nevyužita. Tepličtí čekají na ligovou výhru osm utkání, Příbram šest.

Příbram si postup zajistila atraktivním útočným fotbalem, se kterým vyrukovala i proti Teplicím. V první čtvrthodině nepustila hosty do hry, dobře kombinovala a zaměstnávala obranu soupeře. Aktivní byl zejména Matoušek, ale často volil komplikovaná řešení ve finální fázi.

V 16. minutě musel Král kousek za polovinou hřiště stáhnout Slepičku a Příbram kopala z velké dálky přímý kop. K němu si stoupl Květ, který se rozbíhal z půlícího kruhu. Přesto se odhodlal ke střele na branku. Ta byla dostatečně tvrdá a zaskočila brankáře Diviše, který si sice na míč sáhl, ale v cestě do branky mu nezabránil. Příbramský odchovanec Květ tak mohl slavit svou první ligovou branku.

Až pak začaly hrát i Teplice a několikrát se prokombinovaly do zakončení. Střely Hory, Kučery a Vondráška z voleje ale pochytal brankář Švenger. Příbram také nadále hrozila zejména po rychlých brejcích, jenže Matoušek dvakrát nedokázal dostat míč na nabíhajícího Slepičku. Následně sice přesprintoval Krále, ale tváří v tvář gólmanovi se mu nepovedl obstřel a branku vůbec netrefil.

Teplicím vyšel vstup do druhé půle. Už po minutě Vaněček chytře prostrčil patičkou míč za sebe na nabíhajícího Žitného a reprezentant do 21 let potvrdil střeleckou formu z jara. Z 11 ligových startů má na kontě už pět branek. Krátce nato měl Žitný další šanci, tentokrát ale branku minul.

Příbram vyvedlo vyrovnání z rytmu a najednou měli více ze hry hosté. V 60. minutě mohl skórovat hlavou domácí Slepička, který se opřel do centru Hlúpika, ale brankář Diviš míč i po teči ještě reflexivně vyhlavičkoval.

Ačkoli u Litavky začalo silně pršet, nadále se hrál útočný fotbal. Další Květovu střelu odvrátil obránce Vondrášek, Fantiše zase vychytal Diviš. Na druhé straně Tepličtí nedotáhli několik brejků a se střelou z úhlu neuspěl střídající Trubač. Gól tak už nepadl.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Chci se pobavit hrou a potěšit výsledkem. Hrou jsme se dnes všichni pobavili, výsledkem už jsme se tolik nepotěšili. Byl to jeden z nejlepších prvních poločasů, co jsme tu hráli, mohli jsme dát více branek a rozhodnout. Bylo to hodně dobré. Pak jsme dostali gól, ránu do vazu, Teplice byly aktivnější a my jme se nedostávali do šancí už systémově. Už to nebylo ono. Hrát dlouhé míče na Slepičku, to záměr nebyl, ale zvládl to až tak dobře, že mě překvapil. Už jsme to ale nebyli my. Matouškovi jsem říkal, že kdyby dnes udělal to, co trénuje, tak už za tři týdny hraje jinde o Ligu mistrů, protože výkon podal mimořádný. Dnes to měl rozhodnout, měl tam tři jasné situace. Ale ve 20 letech na to má nárok. Roman Květ také podal velmi zajímavý výkon a tou svou střelou mě nepřekvapil. Spíš než chybu brankáře bych ocenil tu střelu. Stejně jako při inkasovaném gólu spíše ocením řešení útočníka."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Viděli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. První jsme hráli opravdu špatně a domácí zaslouženě vedli. Ve druhém jsme se zlepšili, vyrovnali jsme a měli jsme více šancí a mohli jsme vyhrát, ale vzhledem k tomu, že domácí byli v první půli lepší, tak je remíza asi zasloužená. Na nás se asi projevila lacině inkasovaná branka. Ještě jsem to neviděl ze záznamu, tak nechci dělat soudy, ale asi by to brankář měl mít. Druhý poločas nás tam ale zase několikrát podržel stejně jako Příbram její brankář. Viděli jsme opravdu zajímavé utkání a věřím, že takových bude stále víc."

1. FK Příbram - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 17. Květ - 47. Žitný. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Kříž. ŽK: Nový, Kilián, Tregler - Král, Žitný. Diváci: 3758.

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ (78. Grajciar) - Hlúpik (72. Katidis), Matoušek (85. Průcha), Fantiš - Slepička. Trenér: Csaplár.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Hošek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis (72. Trubač), Hora, Žitný (85. Shejbal) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.