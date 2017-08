Vídeň - Už rok a čtvrt je z Michaly Kvapilové plážová volejbalistka a za relativně krátkou dobu se rychle zlepšila. "Doufám, že už jsem plážovou volejbalistkou. Že už to platí," smála se poté, co s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou postoupily do osmifinále mistrovství světa ve Vídni.

Loni Kvapilová ukončila kariéru v šestkovém volejbalu, v kterém si zahrála i v reprezentaci. Vyslyšela tehdy vábení Hoidarové Kolocové, aby se naplno věnovala beachvolejbalu, kterým si do té doby jen zpestřovala letní přípravu.

Na světovém šampionátu v rakouské metropoli už plní roli třináctých nasazených, což značí, že při jejich pětadvacátém společném turnaji tvoří pár širší špičky. "Já už jsem v téhle situaci byla a Míša je výborná hráčka, která by měla na to se tam dostat. Když to shrnu, tak to svým způsobem mohlo mít vývoj, jaký to má, ale že to bude tak rychlé, to jsem možná nečekala," uvedla Hoidarová Kolocová.

Sedmadvacetiletá Kvapilová odchodu ze šestkového volejbalu nelituje. "Nic mi ze šestek nechybí," řekla. Ani neměla pochybnosti, jestli nedělá odchodem na písek špatný krok. "Myslím, že ani nenastanou," věří.

Na turnajích v plážovém volejbalu se s různými partnerkami objevovala od roku 2008 do sezony 2013. "Proto nezačínala od nuly a tušila, co beachvolejbal obnáší. Věděla, co očekávat od vztahu dvou hráček," řekla Hoidarová Kolocová.

Změnou musela Kvapilová projít po herní stránce. V šestkovém volejbalu plnila roli univerzálky. "Takže jsem vlastně nepřijímala, jen sem tam nahrávala a i blok má jiné časování. Bylo tam hodně věcí, které jsem musela přizpůsobit," řekla.

Loni prakticky "skočila" z haly rovnou na písek. Po ukončení smlouvy v Německu odjela po krátké přípravě s novou parťačkou na turnaje. "Ze začátku to bylo hodně poznávání. Bylo to hození do vody, ale jako tým jsme se s tím srovnaly. A sezonu jsme zakončily titulem na mistrovství republiky. To bylo pěkný," řekla.

Přes zimu absolvovala první beachvolejvalovou přípravu a udělala pokrok. Především nad sítí. "To mě překvapilo, jak poslední dobou blokuju a jsem za to moc ráda," pochvaluje si. "S trenérkou (Lenkou Háječkovou) jsme věděly, že má potenciál, ale potřebovala získat zkušenosti," doplnila Hoidarová Kolocová.

Sama pomohla 183 centimetrů vysoké Kvapilové se rychle rozkoukat. "Už tak nějak vím, co se má na turnajích dělat, Co pít, jak regenerovat. Už mi nemusí dělat průvodkyni," řekla Kvapilová.

Bonusem plážového volejbalu je, že se hraje pod širým nebem a na slunci a Kvapilovou na něm přitahuje větší prostor prosadit se individuálně. "Hodně to stojí přímo na nás dvou. Nikdo nás nemůže vystřídat a trenér nám ve hře nemůže poradit. Je to pořád takový vnitřní souboj a to se mi líbí," dodala Kvapilová.