Liberec - Hokejový útočník Marek Kvapil zažil v dresu Liberce vítěznou premiéru. Dvaatřicetiletý forvard posílil Bílé Tygry v reprezentační přestávce a dnes již pomohl svému novému zaměstnavateli porazit Spartu 5:4 v prodloužení. Jeho přínos si po zápase pochvaloval i hlavní trenér Filip Pešán.

"Nejdůležitější je, že moje premiéra byla vítězná. Sparta je velmi kvalitní tým a hrála dobrý hokej. Byl to těžký zápas, hrálo se nahoru dolů. Bylo k vidění dost šancí na obou stranách, nakonec jsme ale dali o gól navíc my," pochvaloval si Kvapil v rozhovoru s novináři.

Po předčasném konci v ruském Chabarovsku naskočil do zápasu po více než měsíční pauze a jak sám přiznal, ještě to nebylo úplně ono. "Na první zápas po tak dlouhé pauze to nebylo špatné. Určitě ale musím zapracovat na kondici, přece jenom jsem dlouho nehrál. V některých střídáních ke konci zápasu už mi chybělo trochu více síly. Věřím, že se do toho rychle dostanu a můj výkon půjde nahoru," řekl Kvapil, který v minulé sezoně pomohl Brnu 50 kanadskými body k extraligovému titulu.

Mistr světa z roku 2010 nastoupil na křídle druhé formace s Michalem Bulířem a Martinem Bakošem a jejich útok byl zejména v první třetině hodně vidět. "Hrálo se mi s nimi dobře. Oba to jsou šikovní hokejisté a na jejich hře je to znát. Měli jsme dost šancí a dokázali dát i dva góly. Když jsme hráli v útočném pásmu, tak jsme se viděli a kombinace nebyla špatná. Ale určitě to je ještě o tréninku a věřím, že si spolu sedneme ještě více," doufá Kvapil, kterého si při draftu NHL v roce 2005 vybrala Tampa Bay jako 163. hráče celkového pořadí.

Výkon nejčerstvější posily Severočechů chválil po zápase i domácí kouč Filip Pešán. "Marek podal kvalitní výkon. Zejména v první třetině byl hodně aktivní a dostával se i do šancí. Hrál zápas po dlouhé pauze, ale je to zkušený hokejista. A já věřím, že jeho výkon bude růst s každým zápasem a že nám ještě hodně pomůže," vyhlížel Pešán další pokračování Kvapilova působení pod Ještědem.