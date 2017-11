Liberec - Liberecký útočník Marek Kvapil se stal hrdinou duelu proti Brnu. Dvaatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010 ještě v minulé sezoně pomáhal právě Kometě k extraligovému titulu, poté zvolil návrat do Kontinentální ligy. Po nepodařeném angažmá v ruském Chabarovsku však zamířil pod Ještěd a dnes vítěznou brankou vystřelil Bílým Tygrům plný bodový zisk.

Zápas, v němž na sebe narazili fináloví soupeři minulého ročníku, však podle svých slov nijak výjimečně neprožíval. "Nebral jsem to nijak speciálně. Samozřejmě ty kluky tam znám, je tam dobrá parta. Já jsem se ale soustředil hlavně na náš tým. A i když jsme se o výsledek ještě trochu strachovali, jsem rád, že jsme zápas dokázali dotáhnout do vítězného konce," řekl novinářům Kvapil.

Jeho velká chvíle přišla v 55. minutě, kdy se štěstím dokázal dostat kotouč až za gólmana Marka Čiliaka a odpověděl tak už po minutě a půl na vyrovnání Leoše Čermáka na 3:3. Kvapilova první trefa v libereckém dresu se nakonec ukázala také jako vítězná.

"Samozřejmě, že jsem za branku rád. A ten moment jsem si užil. Byl to trochu šťastný gól, od nohy brankáře. Nebyla to tedy žádná velká šance, ale i takové góly potřebujeme. Hlavní však je, že jsme vyhráli. A je jedno, jestli to byla Kometa, nebo někdo jiný. My potřebujeme především sbírat body," uvedl.

Dnes si Liberečtí na konto připsali všechny tři i přesto, že promarnili dvoubrankový náskok. "Úplně zbytečně jsme tam polevili a dostali celkem laciné branky. Bohužel se stalo, musíme se na tu obranu ještě více soustředit. Hrajeme výborně a pak na moment polevíme a dostaneme hloupý gól z brankoviště," podivoval si Kvapil.

"Na druhou stranu, Kometa má velmi dobrý tým směrem dopředu a nemohli jsme úplně čekat, že to ubráníme na vzadu nulu, Bohužel se stalo, musíme se na tu obranu ještě více soustředit. Hrajeme výborně a pak na moment polevíme a dostaneme hloupý gól z brankoviště," přemítal Kvapil, jehož si v draftu 2005 vybrala Tampa Bay jako 163. hráče celkového pořadí.

Rodák ze slovenské Ilavy má po třech utkáních v dresu Liberce na kontě tři kanadské body za gól a dvě přihrávky, potvrzuje tak svou pověst produktivního hráče. V novém prostředí se navíc cítí v dobré pohodě.

"Hraje se mi celkově velmi dobře, vyhovuje mi rovněž systém, který praktikujeme. Za sebe můžu říct, že i s klukama v lajně jsme si docela sedli a doufám, že to půjde ještě nahoru. Jsem rád, že to zatím jde a i nějaký ten gól jsme dali. Je to určitě lepší, než kdybychom se trápili, jelikož branky se od nás očekávají," řekl Kvapil, který byl za svůj dnešní výkon vyhlášen hráčem utkání.

Liberec se díky čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů posunul v tabulce na desáté místo. Od šesté Olomouce a tím i poslední příčky, jež zaručuje přímý postup do play off, ho však dělí jen čtyři body. "Pokud budeme hrát jako dnes nebo proti Spartě, měli bychom jít určitě nahoru. Je třeba se soustředit na detaily a dělat, co si řekneme v kabině. Tým je v Liberci velmi kvalitní a body bychom měli sbírat," věří Kvapil.