Praha - Kvalita vody v některých přírodních koupalištích je dva týdny před koncem prázdnin zhoršená. Důvodem je zvýšený výskyt vodních organismů, které mohou způsobit zdravotní obtíže. Hygienici v takovém případě lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali. Vodní radovánky třeba v Plumlovské přehradě nebo rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku by si lidé měli odepřít úplně. Vyplývá to z dat krajských hygienických stanic.

Zákaz koupání na Plumlovské přehradě u Prostějova vyhlásili hygienici už minulou středu. Podle vzorků vody odebraných tento týden se sice kvalita vody o něco zlepšila, stále jsou však její vlastnosti nevyhovující. "Důvodem je masivní výskyt sinic a související nárůst chlorofylu a snížená průhlednost vody," uvádějí hygienici.

Na Vysočině nadále trvá zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Sinic ve vodě tohoto rybníka sice od minulého týdne ubylo, ale přetrvává riziko poškození zdraví z uvolněných toxinů.

Na východě Čech je od konce července zakázáno koupání v rybníku Rosnička na Svitavsku. Sinice se v poslední době rozmohly také v přehradě Seč na Chrudimsku, zákaz koupání tam ale hygienici nevydali.

V severních Čechách se od minulého týdne zhoršila jakost vody v Hamerském jezeře na Českolipsku, kde se po vydatných přeháňkách daří sinicím. K zákazu koupání hygienici nesáhli, lidem ale doporučují, aby se po koupání osprchovali. Stejné doporučení platí i pro přírodní koupaliště v Chabařovicích na Ústecku.

Na západě země je ke koupání nevhodná voda v plzeňské nádrži České údolí. Podobně negativní hodnocení si vysloužily také vzorky vody odebrané u pláže na karlovarském koupališti Rolava.

Středočeští hygienici nemají příznivé zprávy pro návštěvníky Slapské přehrady. Novou Živohošť, Starou Živohošť a Županovice hodnotí stupněm čtyři z pěti možných, voda je tady nevhodná ke koupání a představuje riziko pro těhotné ženy, děti a citlivé jedince. Zdraví lidé by se měli po koupání vysprchovat.

Na Moravě se nadále nedoporučuje koupání v nádržích Brušperk a Baška na Frýdecko-Místecku a v rybníku Bohušov na Bruntálsku. Toxické sinice tam žijí v množství, které už pro koupající představuje zdravotní riziko.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.