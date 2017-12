Oberstdorf (Německo) - Dnešní kvalifikací na závod Světového poháru v Oberstdorfu začne 66. ročník prestižního Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích. Favoritem na celkové vítězství je dosavadní lídr sezony Němec Richard Freitag, představí se i trojice Čechů Vojtěch Štursa, Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek. Vítěz bude po zastávkách v Ga-Pa a Innsbrucku korunován 6. ledna tradičně v Bischofshofenu.

Českým skokanům se vstup do olympijské sezony nevydařil. Na body ve Světovém poháru dosáhli jen jednou, Štursa skončil osmadvacátý v Nižním Tagilu. Proto před Turné ladili do 21. prosince formu v Ga-Pa a dnes se od 16:30 budou snažit kvalifikovat do hlavního závodu v Obersdorfu.