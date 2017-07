Spielberg (Rakousko) - Kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál Valtteri Bottas z Mercedesu před vedoucím jezdcem mistrovství světa Sebastianem Vettelem z Ferrari. Třetí byl Lewis Hamilton z Mercedesu, kvůli trestu za výměnu převodovky však v neděli odstartuje až z osmého místa.

Bottas si pro druhou pole position v kariéře dojel v novém traťovém rekordu 1:04:251 a Vettela porazil o 42 tisícin. Sedmadvacetiletý finský pilot navázal na kvalifikační úspěch z letošní Velké ceny Bahrajnu, kde však nakonec vedoucí pozici neudržel a obsadil až třetí příčku.

V neděli se proto pokusí zaútočit na druhé vítězství v životě, poprvé triumfoval letos v Soči. "Auto jelo čím dál líp a taky grip byl čím dál lepší a lepší," uvedl Bottas. "Moje poslední kolo sice nebylo úplně nejlepší, ale nakonec to stačilo," dodal.

Do první řady se vedle něj postaví Vettel, který byl s druhým místem spokojený. "Moje nejlepší kolo nebylo dost dobré. Ale auto je ve skvělé kondici a věřím ve skvělý závod," prohlásil. Německý pilot před devátým závodem sezony vede mistrovství světa o 14 bodů před Hamiltonem.

"Doufal jsem, že v posledním kole to pořádně rozjedu, ale přišly žluté vlajky, takže to bylo trochu zklamání," uvedl Vettel. Kvalifikace totiž byla předčasně ukončena poté, co se porouchaný vůz Romaina Grosejeana z Haasu v závěrečných sekundách zastavil na trati.

Loňský vítěz rakouské Grand Prix Hamilton bude muset v neděli dotahovat, aby jeho ztráta na Vettela ještě nenarostla. Mercedes totiž musel na Hamiltonově voze předčasně vyměnit převodovku, za což automaticky přišel o pět míst na startu. Do druhé řady se tak postaví Kimi Räikkönen z Ferrari a Daniel Ricciardo z domácího Red Bullu.

"Dnes to prostě nebyl můj den. Zítra do toho dám všechno, chtěl bych s Valtterim obsadit první dvě místa," prohlásil Hamilton, který bude stahovat velkou ztrátu na startovním roštu už podruhé v sezoně. V Monaku odstartoval dokonce ze třináctého místa.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Rakouska formule 1:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:04,251, 2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,042, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,173, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,528, 5. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,645, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,732, 7. Grosjean (Fr./Haas) -1,229, 8. Pérez (Mex./Force India) -1,354, 9. Ocon (Fr./Force India) -1,423, 10. Sainz (Šp./Toro Rosso) -1,475.

Pozn.: Hamilton kvůli penalizaci za výměnu převodovky odstartuje v neděli až z osmého místa.