Budapešť - Náročnou kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska, která se jela v bouřce, zvládly nejlépe vozy Mercedesu. První místo na startu si zajistil obhájce titulu a vedoucí pilot průběžného pořadí mistrovství světa Lewis Hamilton, druhý skončil jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

Hamilton dnes zajel nejrychlejší čas 1:35,658 a Bottase porazil o téměř tři desetiny. Za dvojici mercedesů se do druhé řady na startu postaví jezdci Ferrari, třetí Kimi Räikkönen stejně jako čtvrtý Vettel byli už o více než půl sekundy pomalejší než čtyřnásobný mistr světa.

"Tohle jsme nečekali. Ferrari tady bylo od začátku rychlejší a my se je jen snažili dohonit, ale jak začalo pršet, začal nový a vyrovnaný boj," přiznal Hamilton, protože v trénincích na suché trati na Vettela nestačil. "Na mokru to bylo trochu jako balet, protože jsem jel po špičkách a snažil se mít nejlepší stopu. Pro zítřek máme skvělou pozici a uděláme všechno pro to, abychom udrželi kluky v rudém za námi," dodal.

"Bylo těžké dostat z auta maximum, protože to vypadá, že na mokré trati nemáme tolik sebevědomí jako na suchu," řekl Vettel. "Dokud se jelo na suchu, měli jsme všechno pod kontrolou. V neděli to nebude snadné, ale připravíme se tak, abychom vyhráli ze čtvrtého místa," dodal.

Kvalifikaci, kterou kromě hustého deště provázely také hromy a blesky, naopak vůbec nezvládl Daniel Ricciardo z Red Bullu. Pátý jezdec průběžného pořadí a vítěz prvního pátečního tréninku nepostoupil do závěrečné části kvalifikace a na startu mu bude patřit až dvanáctá příčka.

Hamilton navíc už podruhé za sebou využil náročných podmínek na úkor Vettela. Před týdnem v Německu si totiž jeho rival z Ferrari jel pro jasné vítězství, ale v závěru na mokré trati nezvládl zatáčku a skončil v bariéře. Pilot Mercedesu se díky nečekanému vítězství v Německu vrátil na první místo průběžného pořadí a po jedenácti z 21 Velkých cen má před Vettelem náskok 17 bodů.

V neděli bude mít velkou šanci vedení před měsíční pauzou ještě navýšit, protože na Hungaroringu se velmi špatně předjíždí. "Ferrari má nejlepší auto, takže zítra musíme být pozorní už od startu, protože se jede po dlouhé rovince, kde potřebujeme ubránit pozice," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff.

Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35,658, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,260, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,528, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -0,552, 5. Sainz (Šp./Renault) -1,085, 6. Gasly (Fr./Toro Rosso) -1,933, 7. Verstappen (Niz./Red Bull) -2,374, 8. Hartley (N. Zél./Toro Rosso) -2,470, 9. Magnussen (Dán./Haas) -4,200, 10. Grosjean (Fr./Haas) -5,935.