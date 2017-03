Praha - Na festivalu Febiofest v Praze dnes večer představil srbský režisér Emir Kusturica svůj nový film Na mléčné dráze. Absolvent pražské FAMU k milostnému příběhu s herečkou Monikou Bellucciovou z období války na Balkáně napsal scénář a poprvé ve své kariéře ztvárnil hlavní mužskou roli. Do českých kin vstoupí snímek 11. května.

"Snímek Na mléčné dráze vznikl z vůle udělat zase film, ale dělat hudbu není taková dřina. Už to vypadalo, že film nikdy nedokončím," řekl režisér a hudebník Kusturica divákům poté, co prošel po červeném koberci před multikinem CineStar na Andělu. Příchod oblíbeného režiséra sledovaly desítky lidí, mnozí z jeho fanoušků pozdrav doprovodili žádostí o autogram. Na pátečním slavnostním zakončení 24. ročníku Febiofestu převezme režisér sošku Kristiana za přínos světové kinematografii.

Kusturica si ve filmu zahrál muže, který uprostřed války rozváží na oslu mléko a zamiluje se přitom do krásné Italky s problematickou minulostí v podání hvězdy italského filmu Bellucciové.

"Vytvořil jsem moderní pohádku o objevování krásy lidských světů. Je to velmi jednoduchý příběh, jehož natáčení bylo fyzicky těžší a náročnější při filmování exteriérů, než by se mohlo zdát. Hledali jsme totiž takovou krajinu, která by umocnila vnitřní svět hlavních postav - muže a ženy, kteří se do sebe zamilují a jsou ochotni obětovat se přírodě," řekl o filmu Kusturica.

Podle hudebních publicistů balkánská lovestory Na mléčné dráze otevírá dveře k nostalgii po předminulé dekádě a okouzluje archetypálním příběhem o lásce v době, která jí nepřeje. Tvůrci dodali, že "se skládá ze tří skutečných příběhů a mnoha myšlenek".

Emir Kusturica patří k nejoriginálnějším evropským režisérům. Posbíral řadu významných mezinárodních cen od Zlatého lva v Benátkách za film Vzpomínáš na Dolly Bell?, přes Zlatou palmu v Cannes za snímky Otec na služební cestě a Underground. Z Berlinale si odvezl Stříbrného medvěda za režii snímku Černá kočka, bílý kocour a za nejlepší anglicky mluvený film Arizona Dream.

Při své návštěvě Prahy v roce 2011, kdy byl s kapelou The No Smoking Orchestra hlavní hvězdou koncertu festivalu Praha - Sen letní noci, dostal od svých příznivců košík s živou husou připomínající scénu z jeho proslulého filmu Černá kočka, bílý kocour. Tehdejší pražský primátor Bohuslav Svoboda mu také předal symbolický klíč od metropole.