Paříž - Nečekaného hrdinu mělo úterní utkání Ligy mistrů mezi fotbalisty Paris St. Germain a Anderlechtem. Layvin Kurzawa se pod vysokou výhru a postup do osmifinále podepsal třemi góly a nejenže zastínil hvězdné útočné trio Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, ale také dal hattrick jako první obránce v historii soutěže.

Kurzawa dal všechny tři góly ve druhém poločase poté, co v prvním zařídili domácím dvoubrankový náskok Neymar a Marco Verratti. Pro francouzského obránce šlo o vůbec první pohárové trefy v dresu pařížského celku, kam přišel před dvěma lety v srpnu z Monaka.

Francouzský reprezentant se také stal teprve druhým hráčem Parist St. Germain, který dokázal dát v Lize mistrů hattrick. Jako prvnímu se to v říjnu 2013 podařilo Zlatanu Ibrahimovicovi shodou okolností také proti Anderlechtu. "Mám obrovskou radost, vždyť jsem dal první hattrick v kariéře," řekl Kurzawa.

Pětadvacetiletý Kurzawa se poprvé prosadil v 52. minutě, kdy dorážel do prázdné branky poté, co Neymar z přímého kopu trefil tyč. V 72. minutě skóroval po centru Daniho Alvese a šest minut nato přidal ranou po zemi třetí gól. "Jsem obránce, takže to i mě překvapilo. Sice jsem už dřív nějaké góly dal, ale tři jsou hodně. Musím poděkovat spoluhráčů, protože nebýt jich, ani jeden gól bych nedal," uvedl.

Paris St. Germain si díky vítězství zajistilo dvě kola před koncem skupiny díky čtyřem výhrám v řadě postup do osmifinále a na cestě navíc překonalo rekord Manchesteru United ze sezony 1998/99. Pařížský celek totiž ve čtyřech zápasech dokázal nastřílet 17 branek a ani jednou neinkasoval.

"Před sezonou jsme si řekli, že nechceme dostávat góly. Momentálně jich hodně dáváme a žádné nedostáváme. Je to zásluha celého týmu od útočníků až po brankáře," řekl Kurzawa. "Chceme postoupit z prvního místa, takže chceme vyhrát i zbývající dva zápasy," dodal.

Svilar opět překonal rekord LM a dostal nešťastný gól

Se smíšenými pocity bude brankář Mile Svilar vzpomínat na zápasy s fotbalisty Manchesteru United v Lize mistrů. V prvním se stal nejmladším gólmanem slavné soutěže, ve druhém zase jako nejmladší chytil pokutový kop. Benfica však oba duely prohrála a osmnáctiletý Belgičan navíc v každém dostal velmi kuriózní gól.

Svilar před dvěma týdny v domácím utkání překonal ve věku 18 let a 52 dní maximum bývalého brankáře Realu Madrid Ikera Casillase. Proti United předvedl dobrý výkon, ale také se podepsal pod jediný gól zápasu, když po přímém kopu Marcuse Rashforda skončil i s míčem za brankovou čarou.

Smůla mladého belgického fotbalistu neopustila ani v úterním utkání na Old Trafford. V 15. minutě sice Svilar jako nejmladší brankář v Lize mistrů chytil penaltu, ale těsně před přestávkou inkasoval poté, co se míč po střele Nemanji Matiče odrazil od tyče do jeho zad a od nich zamířil do brány.

Svilar si tak připsal další rekord, tentokrát jako nejmladší autor vlastního gólu. "Mám hodně smíšené pocity. V prvních dvaceti minutách to bylo s emocemi jak na horské dráze. Ale nemohl jsem s tím nic dělat, byla to smůla, ale i tak se to počítá jako vlastní gól," řekl novinářům.

Druhý gól dostal Svilar až v samotném závěru z druhého pokutového kopu, který proměnil Daley Blind. Proto si stejně jako po prvním utkání s United vysloužil od soupeře pochvalu. "Je to velmi dobrý brankář. Je mu teprve osmnáct, jednou z něj bude velká hvězda," prohlásil Matič.

"Při gólu jsem měl hodně štěstí, nebyla to jeho chyba. Předvedl dobrý zákrok a potom také ukázal, že na nepříjemné okamžiky umí rychle zapomenout," dodal srbský záložník, který v minulosti působil v Benfice a podle médií Svilarovi, jehož otec je Srb a v chytal i za jugoslávskou reprezentaci, přestup do Lisabonu doporučil.