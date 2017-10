Praha - Fotbalisté Paris St. Germain vyhráli i čtvrtý zápas ve skupině Ligy mistrů a po kanonádě 5:0 s Anderlechtem jsou v osmifinále. Na vysokém vítězství francouzského celku se třemi góly podílel Layvin Kurzawa, který jako první obránce v historii soutěže zaznamenal hattrick. Do vyřazovací části doprovodí Pařížany také Bayern Mnichov, který si poradil 2:1 se Celticem.

Kurzawa nastřílel všechny branky ve druhém poločase poté, co PSG vyhrálo úvodní dějství 2:0 po gólech Verrattiho s Neymarem. Pařížský celek tak má po čtyřech kolech skóre 17:0, čímž překonal rekord Ligy mistrů, který v ročníku 1998/99 stanovil Manchester United.

Možnost zajistit si v předstihu postup promarnila po prohře 1:2 s CSKA Moskva ve skupině A Basilej, kde působí čeští reprezentanti Tomáš Vaclík s Markem Suchým. Naopak na dosah má osmifinále Manchester United, jenž si poradil 2:0 s Benficou.

Ústřední postavou zápasu byl gólman lisabonského celku Mile Svilar. Ten nejprve jako nejmladší brankář v historii Ligy mistrů ve věku 18 let a 65 dnů chytil penaltu, avšak chvíli nato inkasoval smolný gól poté, co se míč odrazil od tyče do jeho zad a od nich zamířil za brankovou čáru.

Belgický brankář tak dal vzpomenout na předchozí zápas s United (0:1), ve kterém dostal rovněž nešťastný gól, když po zákroku skončil i s míčem za čárou. Druhý gól inkasoval Svilar v 78. minutě z další penalty a Rudí ďáblové si tak udrželi stoprocentní bilanci.

Basilej vstoupila do utkání s CSKA skvěle a po brance Zuffiho se ujala vedení. Po přestávce ale převzal režii moskevský celek a skóre po gólech Dzagojeva a Wernblooma otočil. Tabulku tak vedou United s plným počtem 12 bodů, Basilej s CSKA mají po šesti. Benfica je poslední bez bodu.

Ve skupině C si mohla vítězstvím zajistit postup Chelsea, která ale na stadionu AS Řím propadla a prohrála jednoznačně 0:3. Ve druhém utkání skupiny se o další překvapení postaral Karabach remízou 1:1 na hřišti Atlética Madrid. Oba celky dohrávaly v deseti po vyloučení domácího Saviče a Henriqueho z Karabachu.

Postup do osmifinále si dnes nezajistily ani Barcelona s Juventusem ve skupině D. Katalánský celek místo potřebného vítězství jen remizoval bez branek s Olympiakosem, zatímco "Stará dáma" hrála 1:1 se Sportingem Lisabon.







Výsledky 4. kola základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina A:

Manchester United - Benfica Lisabon 2:0 (1:0)

Branky: 45. vlastní Svilar, 78. Blind z pen. Rozhodčí: Mažeika - Šimkus, Kazlauskas (všichni Lit.).

FC Basilej - CSKA Moskva 1:2 (1:0)

Branky: 32. Zuffi - 65. Dzagojev, 79. Wernbloom. Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni Srb.).

Tabulka:

1. Manchester United 4 4 0 0 10:1 12 2. Basilej 4 2 0 2 8:5 6 3. CSKA Moskva 4 2 0 2 5:8 6 4. Benfica Lisabon 4 0 0 4 1:10 0

Skupina B:

Celtic Glasgow - Bayern Mnichov 1:2 (0:1)

Branky: 74. McGregor - 22. Coman, 77. Martínez. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.).

Paris St. Germain - Anderlecht Brusel 5:0 (2:0)

Branky: 52., 72. a 78. Kurzawa, 30. Verratti, 45.+4 Neymar. Rozhodčí: Fernández - Cabanero, Barbero (všichni Šp.).

Tabulka:

1. Paris St. Germain 4 4 0 0 17:0 12 2. Bayern Mnichov 4 3 0 1 8:4 9 3. Celtic Glasgow 4 1 0 3 4:10 3 4. Anderlecht 4 0 0 4 0:15 0

Skupina C:

Atlético Madrid - FK Karabach 1:1 (0:1)

Branky: 56. Thomas - 40. Míchel. Rozhodčí: Aytekin - Kleve, Häcker (všichni Něm.). ČK: 88. Savič - 59. Henrique.

AS Řím - Chelsea FC 3:0 (2:0)

Branky: 1. a 36. El Shaarawy, 63. Perotti. Rozhodčí: Eriksson - Klasenius, Wärnmark (všichni Švéd.).

Tabulka:

1. AS Řím 4 2 2 0 8:4 8 2. Chelsea 4 2 1 1 11:7 7 3. Atlético Madrid 4 0 3 1 2:3 3 4. Karabach 4 0 2 2 2:9 2

Skupina D:

Olympiakos Pireus - FC Barcelona 0:0

Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.).

Sporting Lisabon - Juventus Turín 1:1 (1:0)

Branky: 20. César - 79. Higuaín. Rozhodčí: Turpin - Gringore, Debart (všichni Fr.).

Tabulka:

1. FC Barcelona 4 3 1 0 7:1 10 2. Juventus Turín 4 2 1 1 5:5 7 3. Sporting Lisabon 4 1 1 2 5:6 4 4. Olympiakos Pireus 4 0 1 3 3:8 1