Irbíl (Irák) - Kurdské milice na severu Iráku drží v zajetí 4000 islámských bojovníků, včetně cizinců. Podle agentury AFP to dnes oznámily úřady v kurdské autonomní oblasti.

Dindar Zibarí z kurdské regionální vlády řekl, že od roku 2014 do roku 2017 bezpečnostní síly a pešmergové, tedy kurdští bojovníci, zajali asi 2500 příslušníků teroristické organizace Islámský stát (IS). Během bitvy o Havídžu, poslední baštu IS v Iráku, padlo do zajetí pešmergů dalších asi tisíc islamistů.

Z cizinců byl jeden Japonec a jeden Američan předáni příslušným zahraničním zastupitelským úřadům svých zemí v Irbílu, dodal Zibarí.

Podle expertů padlo do zajetí iráckých bezpečnostních sil dalších asi 20.000 příslušníků IS. Bagdád, který čelí obviněním, že jeho šíitské milice islamisty střílely, i když se vzdávali, ale zatím nikdy nezveřejnil údaj o svých zajatcích.