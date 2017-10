Bratislava - Český hokejista Tomáš Kundrátek se po půl roce vrátil do Bratislavy, kde v dresu tamního Slovanu odehrál dvě sezony v Kontinentální lize. Tentokrát dorazil jako obránce Nižního Novgorodu a při čtvrtečním utkání se mu dostalo emotivního přijetí. Po něm slavil s Torpedem výhru 1:0, která se stala osudnou českému trenérovi na lavičce Slovanu Miloši Říhovi staršímu.

"Překvapilo mě, jak krásně mě fanoušci přivítali, když jsem se objevil na kostce nad ledem. Jsem rád, že na mě nezapomněli," řekl Kundrátek. "Bylo to skvělé se sem vrátit, hned jsem to tady poznal, to krásné zázemí, ten stadion. Navíc se přijeli podívat rodiče, z toho jsem měl taky radost."

Na čtvrteční duel Slovanu s Torpedem přišla nejnižší návštěva v historii působení slovenského celku v KHL - 5712 diváků. "Sice lidí nebylo tolik, kolik si pamatuji z předchozích dvou sezon, ale byli pořád slyšet. Opět se potvrdilo, že v Bratislavě jsou prostě nejlepší fanoušci v celé KHL," poznamenal Kundrátek.

Do města ležícího 400 kilometrů východně od Moskvy vyrazil na začátku sezony. "Adaptoval jsem se v Rusku dobře," řekl bek, který KHL zkusil poprvé v dresu Dinama Riga. "Bylo to jednodušší, protože jsem tam se Slovanem mnohokrát letěl na tripy, takže jsem tušil, co mě čeká. Jazyk už jsem zvládl, rozumím skoro všemu, s mluvením je to ještě trochu horší, ale to přijde časem."

Dokumentoval to tím, že bez problému pochytil velmi emotivní proslov trenéra Peterise Skudry po výhře na Slovanu, který se nesl chodbami stadionu Ondreje Nepely. "Emoce patří i k vítězství. Trenér nám mluvil do duše a řekl nám všechno, co chtěl a potřeboval. A měl pravdu. Rozumím všemu, o čem mluví. Jsem rád, že nás pochválil," popisoval Kundrátek.

Na angažmá v Nižním Novgorodu nenachází negativa. "Zatím fakt ne. Přestože je to jiné působit v čistě ruském klubu než ve Slovanu nebo v Rize. Ale Nižnij Novgorod je skvělé město. Je tam spousta restaurací i obchodů, takže z pohledu běžného života nejsou žádné problémy. Velmi se mi tam líbí a jsem spokojený," poznamenal účastník tří světových šampionátů.

Těší ho, že díky poloze nemusí s klubem tolik cestovat. "Ano, s cestováním je to jednodušší, nemáme to tak daleko. Naopak, do Moskvy to není ani hodina letu. Všechno je skvělé a klape tak, jak má," uvedl Kundrátek, který poznal, že v Nižním Novgorodu stále funguje sovětský model tréninkové základny, proslulé 'bázy'. "Ale nemám s tím problém. Zvykl jsem si a vím, že to k tomu patří," poznamenal.

Jen velmi opatrně se český obránce vyjadřuje k možnosti startu na únorovém olympijském turnaji v Koreji. Na otázku, zda cítí větší šance, když se olympiády nezúčastní hráči z NHL, odpověděl: "Nechci o tom moc mluvit. Neřeším to. Všichni víme, jak to je, a záleží jen na trenérech, jak tým složí. Ano, budu dělat vše pro to, abych se do týmu dostal. Ale makají všichni."