Praha - Elitní biker Jaroslav Kulhavý má po třetím triumfu na vytrvalostním etapovém závodě dvojic Cape Epic měsíc a půl na to, aby svoji výkonnost soustředil opět více na intenzitu. Především tu totiž potřebuje v olympijské disciplíně cross country, v níž by rád opět porážel suveréna posledních sezon Nina Schurtera ze Švýcarska. I proto Kulhavý zařadil do přípravy zastávku v Jablonci, kde může v centru sportu ministerstva vnitra podstupovat speciální trénink v podmínkách vysokohorského prostředí.

"Mám měsíc a půl na to, abych se přetransformoval zase zpátky na cross country," řekl Kulhavý, jehož velkým cílem sezony je zářijové mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide. Rád by tam podruhé v kariéře vystoupal až na úplně nejvyšší stupínek po zlatu z MS v Champéry 2011. "Nelze se uklidňovat Cape Epicem, i když je to super výsledek. Ale je to závod, který mi sedí. Vytrvalost mám super, jenže já teď potřebuju zase tu intenzitu," vysvětlil Kulhavý.

Cítí, že právě v intenzitě má zatím rezervy. Což ostatně napověděl i úvod Světového poháru v jihoafrickém Stellenboschi před závodem Cape Epic, kde dojel až na konci třetí desítky. "Pro hlavní sezonu a cross country máme opravdu hodně práce. Proto využijeme centrum v Jablonci s vysokohorskými podmínkami. Ve snaze posunout to zase někam dál. Přibyl nám tam navíc další silný soupeř Novozélanďan Sam Gaze, který sesadil ve svěťáku po delší době z první příčky Nina (Schurtera)," uvedl Kulhavý.

Pro větší efektivitu přípravy využívá třiatřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí i služeb biochemika Emila Bolka. "S přípravou na cross country mám trochu problém. Emil (Bolek) mě žene do nejvyšších intenzit, kde se strašně trápím a ten trénink mě hodně bolí. Ale je to potřeba, neboť cross-country a Světový pohár leží někde jinde než Cape Epic," uvědomuje si Kulhavý.

Po týdenním kempu v Jablonci ho čeká závod domácí série Kolo pro život, Český pohár v Řepích a další menší závody. Pak už přijde 20. května v německém Albstadtu na řadu pokračování SP, týden na to rovněž závod SP na domácí trati v Novém Městě na Moravě a 29. května pak tento blok završí exhibiční závod Pražské schody, na jehož 25. ročník mají dorazit i hvězdy jako Schurter či skvělý nizozemský cyklokrosař Mathieu Van der Poel.