Cairns (Austrálie) - Povedený výkon ve skvělém závodě, další stříbro do medailové sbírky a opět stejný přemožitel. Biker Jaroslav Kulhavý v závodě cross country na mistrovství světa v Austrálii ani dnes nedokázal na poslední chvíli překazit perfektní sezonu Švýcara Nina Schurtera a bylo na něm patrné, že k úplné spokojenosti mu kus chybí. Zároveň ale přiznal, že ho Schurterova dominance motivuje do budoucna.

"Částečná spokojenost tam přece jenom je, ale přijel jsem zkusit Nina porazit. Myslím, že fyzicky na to mám, letos to dvakrát o kousek nevyšlo, tady a v Lenzerheide," uvedl pro server mtbs.cz. "Myslím si, že už to ani nemůže fanoušky bavit, když Nino pořád vyhrává," dodal s úsměvem.

Zároveň ale dlouholetého rivala ocenil za sezonu, kterou má za sebou. "Klobouk dolů, je nejsilnější, ale zajímavější by bylo, kdyby vyhrávalo víc lidí. Pro mě je to dobrá motivace do příští sezony, nikdo není neporazitelný," řekl Kulhavý, který získal třetí stříbro na MS v kariéře.

"Vlastně jich mám za poslední dobu celkově nějak dost - olympiáda v Riu, Cape Epic a teď MS," připomněl Kulhavý. Pokaždé před ním skončil právě Schurter. "Jinak to byl ale závod podle mého gusta a věřím, že jsme diváky pobavili, nebyla to nuda. Závod podle mě proběhl super, škoda dvou chyb v posledním výjezdu," mrzelo Kulhavého.

Vyčítal si okamžiky, během nichž se nedlouho před koncem rozhodlo o zlatu. "Chtěl jsem tam vyjet první nahoru, potřeboval jsem být první do sjezdu. Nebo alespoň těsně za Ninem. Pět vteřin bych pak ještě na rovině stáhnul a bylo by to na špurta, bohužel jsem udělal chybu, spíše tedy dvě," připustil Kulhavý,

"Střihnul mě přes kameny a jak jsem mu to chtěl vrátit, tak mi uklouzlo přední kolo a zastavil jsem se. To byl rozhodující moment. Jeli jsme pak nahoru totální maximum, ale poté ve sjezdu ještě nějaký vteřinky přidal a na rovince jsem už nebyl schopný ho dojet," popsal Kulhavý.

"Hodně mi pomohl Thomas (Litscher), který nás dojel. A pak nakonec i Járova chyba. Nebýt jí, mohlo to celé vypadat jinak. Ve spurtu bych na něj neměl," nezastíral Schurter.

Český biker se hodně soustředil na start po prašné cestě. I proto, že na trati nebylo snadné předjíždět. "Ve výjezdu byly dvě tři šance, kde předjet, jinak musel člověk čekat. Ve sjezdu už vůbec, muselo se hodně kalkulovat," konstatoval Kulhavý.

Sám s tím předem počítal. "Proto jsem byl první tři kola na špici, což sice možná vypadalo netakticky, ale jel jsem si docela komfortně a věděl, že to můžu dostatečně nadělit. Kdybych to nechal na nich, tak nás tam pojede třeba osm a potom bychom se tam hodně mydlili. Hrálo to do karet i Ninovi a Thomasi Litscherovi," vysvětlil Kulhavý, proč jel tak dlouho v čele.

V průběhu se chvilku zdálo, že vypadne ze hry o medaile. O krizi ale podle jeho slov nešlo. "Jelo se mi dobře, blbě mě odpojil Avancini a nechtěl jsem to hned rvát za nimi, abych se nevybil. Lehce jsem si je pak dojel na rovině a v technice se díval, kudy jezdí, jaké mají najeté stopy. Řekl bych, že mi to pak pomohlo v sekcích, kde jsem nebyl nejrychlejší, přeci jen v těch klopenkách se mi s mojí výškou nezdilo nejlíp," podotkl.

Vyhlíží již úplný konec sezony a těší se na odpočinek. "Už mě nic nečeká, půjdu na pivo a pak to nějak doklepu. Ne ne, čeká mě svatba, rozlučka na kole a pár závodů taky ještě bude, ale ty už si budu jen vychutnávat," uvedl Kulhavý.

Pak už začne vše nanovo, včetně přípravy na další MS v Lenzerheide. "Spolu se závodem v Novém Městě to budou hlavní cíle. Taky pojedu o smlouvu, kterou mám už jen na příští rok, takže bych do Tokia rád měl dobrou pozici, protože to asi budou moje poslední dva roky," nastínil olympijský vítěz z Londýna a stříbrný medailista z Ria.