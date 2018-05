Nové Město na Moravě (Žďársko) - Držitel olympijského zlata a stříbra z disciplíny cross country Jaroslav Kulhavý vyhlížel s nadšením přidaný závod bikerů ve Světovém poháru short track. Mezi sprintery se mu ale zatím nedaří. Týden po premiéře v Albstadtu, kde dojel sedmadvacátý, se mu nevedlo o moc lépe ani v Novém Městě na Moravě. Defekt zadního kola zhatil jakékoliv naděje na přední pozice.

Třiatřicetiletý Kulhavý měl v SP podruhé za sebou smůlu, už v neděli v cross country v Německu ho zastavil problém s řetězem. "Nevím, čím to je, jsem zklamaný," kroutil v depu nevěřícně hlavou Kulhavý. "Při prohlídce trati jsem vlastně nenašel místo, kde by šlo píchnout. Ale jak se to tam tlačí, člověk nejede stopu, kterou chce. Je to zkušenost, že je třeba znát trať v celé šířce. Jak se to loktuje a mele, je spousta pádů. Je to fakt nebezpečné," prohlásil Kulhavý.

Připustil však, že pocity ze závodu neměl ani před defektem ideální. "Absolvoval jsem alespoň dvacet minut, ale vlastně jsem si ani nezazávodil. Snažil jsem se dostat dopředu, což se mi po kouskách dařilo. Hodně závodníků však jezdí agresivně a je to hodně o pádech, což jsem nechtěl riskovat. Takže jsem třeba předjel pět lidí, následně jsem ale dvě pozice ztratil, když jsem se nechtěl s ostatními přetlačovat loktama," popsal Kulhavý.

Připustil, že se hned několikrát ocitl na pokraji pádu. "Je to ale běžné, normální souboje o pozice. Někdo tam chce být až moc, riskuje příliš. Klukům ze zadních pozic je to jedno, naopak zkušenější jezdci neriskují pád a zranění. Já pak po jednom skoku jel blbou stopu a najel na kámen, o který jsem prorazil kolo. To byla konečná," řekl Kulhavý.

Období po etapovém maratonském závodě dvojic, který v březnu potřetí v kariéře vyhrál, mu zatím nevychází podle plánu. "Jsem zklamaný z výsledků. Po Cape Epic jsem měl dobré tréninky. Poslední dobrý závod jsem jel v poháru v Brně, tam jsem si naposledy zazávodil. Pak z toho nebylo vůbec nic. Doufám, že vyjde neděle, která je pro mě důležitá. Že tam bude výkon a nebudu řešit, proč něco nefunguje," přál si Kulhavý.

Na startu bude hned za první šestnáctkou, která si vyjela čelní startovací pozice právě v short tracku. "Není to velká ztráta. Je tam dlouhý nájezd, pokud to nelehne hned po startu nebo se to nezadrhne, tak se tam dá na výkonnost dojet, což se mi už několikrát v minulosti povedlo, když jsem nebyl v první lajně. Pak to bude jen o výkonnosti a technických problémech, které snad nebudou. Nechci to přivolávat, to už by bylo vážně moc. A téma k zamyšlení," konstatoval Kulhavý.

Věří, že short track má budoucnost. A že v něm sám bude také úspěšný. "Dokážu tam být, ale ne každý závod. Stejně to bude o rychlých závodnících, jde také o vývoj závodu; zda je to o taktice, nebo se jede od startu jako v Albstadtu a vlastně není šance dopředu dojet. Uvidíme, jak si short track celkově sedne. Zatím je to napůl. Myslím, že pořád bude cross country tím hlavním závodem. Ale protože jsou tam ve hře body, bude se sprint jezdit," předpověděl Kulhavý.

"Určitě nebudu říkat, že nemá smysl jezdit short track, protože mi to zasahuje do tréninkového plánu, který jsem měl vyladěný. Budu se snažit přizpůsobit. Všichni nás chtějí vidět závodit. I když to nebude výsledkově super, patří short track do svěťáku. A je dobré, abychom to jezdili všichni," doplnil Kulhavý.