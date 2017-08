Praha - Třináct českých bikerů v čele s bývalým šampionem Jaroslavem Kulhavým je v nominaci na mistrovství světa v cross country v australském Cairns, které začne za necelý měsíc 5. září. Složení týmu oznámil dnes reprezentační trenér Viktor Zapletal.

Z nominace se naopak omluvila pátá žena z olympijských her v Riu de Janeiro Kateřina Nash, jež letošní sezonu horských kol pojala jako odpočinkovou a vynechala všechny důležité závody.

Spolu s Kulhavým, zlatým medailistou z MS 2011, vicemistrem světa z let 2010 i z Nového Města 2016 a také olympijským šampionem z Londýna, pojedou v kategorii elite Jan Škarnitzl a Jan Nesvadba. Ženský tandem tvoří Jitka Škarnitzlová a Karla Štěpánová.

Šampionát v Queenslandu se uskuteční od 5. do 10. září v cross country a týmových štafetách. Ty se pojedou v rozšířené variantě o pátého člena, kterým je závodnice do 23 let.

Nominace ČR na MS v Cairns:

Muži elite: Jaroslav Kulhavý, Jan Škarnitzl, Jan Nesvadba.

Muži do 23 let: Matěj Průdek, Jan Vastl.

Junioři: David Zadák, Samuel Jirouš.

Ženy elite: Jitka Škarnitzlová, Karla Štěpánová.

Ženy do 23 let: Adéla Šafářová, Barbora Průdková, Jana Czeczinkarová.

Juniorky: Lucie Krupová.