Praha - Bikera Jaroslava Kulhavého čeká těžká obhajoba prvenství na Pražských schodech. Exhibiční závod v okolí Pražského hradu vyhrál za předchozích 24 ročníků dvakrát, kromě loňska i v roce 2010. V úterý bude ale poprvé mezi jeho soupeři na startu i Švýcar Nino Schurter, velký rival rodáka z Ústí nad Orlicí, jenž v poslední době bikerům vládne.

"Schody jsou mimořádným závodem. Především pro diváky. Já to beru spíš jako exhibici, kterou by si měli užít nejen diváci, ale také závodníci. Některé z předešlých ročníků se jely před závody Světového poháru a člověk tam nechtěl tolik riskovat, ale mnozí další se tam chtějí naopak ukázat," řekl dnes novinářům Kulhavý.

Připustil, že podle toho také někdy vypadaly výsledky. "Člověk se na to třeba až tolik nesoustředil, ale každým rokem je to prestižnější závod, který chce každý vyhrát. Poslední dva roky už jsem se také snažil dobře nachystat a nebral to na lehkou váhu, abych přijel bez tréninku rovnou z gauče a ujelo mi to hned po startu," uvedl Kulhavý.

"Když se na to člověk nachystá, je to hodně zajímavé a můžete pomýšlet na vítězství, ale letos to bude strašně těžké. Je tu skvělé obsazení, navíc přijedou čerství kluci, kteří nejeli svěťáky. Myslím, že výkonnost se hodně vyrovná a bude to něco výjimečného," dodal olympijský vítěz z Londýna a stříbrný z Ria de Janeiro, kde si právě se Schurterem pořadí prohodili.

Zvučných jmen je ve startovní listině několik a Kulhavý mezi nimi jen obtížně hledal favorita. "Těžko říct, uvidíme, kdo to jak pojme. Samozřejmě ten víkend v Novém Městě se asi projeví a každý pozná hned po startu, zda mu nohy pojedou, nebo nepojedou. Sám nevím, co od toho očekávat," přiznal Kulhavý.

"Je ale jasné, že kluci ze zahraničí budou chtít vyhrát, speciálně asi Nino. Ale ostatní ho budou chtít určitě zaříznout, přece jen se neporáží každý den. Škoda jen, že jsou ze hry Mathieu van der Poel a Sam Gaze, s nimi by byl ten závod určitě ještě mnohem rychlejší," řekl Kulhavý.

Stejně jako předchozí dva ročníky už se závod pojede jen půl hodiny místo původní hodinovky. "Mně osobně by nejvíc vyhovovalo, kdyby se jelo dva dny a více," pousmál se Kulhavý.

"Jsem samozřejmě radši za delší závody, protože čím jsem starší, tím mám s rychlostí větší problémy a upřednostňuju delší závody. Ale když si dám předtím 120 kilometrů na silnici, tak se tím snad dostatečně rozjedu a pak v závodě tu půlhodinku ve vysokém tempu vydržím. Myslím, že ta kratší varianta je zajímavější i pro diváky," doplnil třiatřicetiletý Kulhavý.