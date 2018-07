Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý se stal posedmé mistrem republiky v cross country horských kol. Ženský titul získala v Peci pod Sněžkou poprvé Jitka Škarnitzlová.

Kulhavý ovládl domácí šampionát potřetí za sebou. V Krkonoších dnes zvítězil o 28 sekund před někdejším dvojnásobným mistrem republiky Ondřejem Cinkem. Třetí skončil obhájce stříbrné medaile Jan Škarnitzl, který se stal vítězem Českého poháru před Kulhavým, jenž jeden závod vynechal.

"Bylo to strašně náročné. Čekal jsem, že to bude s Cinkem taktický boj," citoval Kulhavého web cyklistického svazu. "Zkoušel to ze začátku na mě několikrát, ale nenechal jsem se vyprovokovat a jel svoje tempo. Bylo to hodně tvrdé, hodně kopců. Tohoto titulu si cením nejvíce," řekl stříbrný olympijský medailista z Ria, který vyhrál i pátý závod Českého poháru, v němž letos startoval.

Škarnitzlova sestra Jitka obhájila prvenství v pohárovém seriálu a v 28 letech se dočkala i premiérového titulu. Zlatou medaili získala po třech čtvrtých místech, předloňském bronzu a loňském stříbru, pro které si dojela za Kateřinou Nash. Zkušená česká olympionička, která žije v USA, v Peci pod Sněžkou chyběla a neměla šanci zabojovat o sedmý titul stejně jako Kulhavý. Škarnitzlová zvítězila s velkým náskokem téměř tři a půl minuty před Karlou Štěpánovou.

Mistrovství ČR a závěrečný závod Českého poháru v cross country horských kol v Peci pod Sněžkou:

Muži: 1. Kulhavý (Specialized) 1:30:42, 2. Cink (Primaflor Mondraker Rotor) -28, 3. Škarnitzl (Mitas Trek) -32, 4. Vastl (N1 BMC) -3:57, 5. Paprstka (Expres CZ Scott Kolín) -4:52, 6. Skála (ČS Specialized Junior) -5:49.

Konečné pořadí (po 6 závodech): 1. Škarnitzl 269, 2. Kulhavý 240, 3. Paprstka 237.

Ženy: 1. Škarnitzlová (GAPP System - Cabtech) 1:24:59, 2. Štěpánová (N1 BMC Team) -3:27, 3. Ježková (GT Opportunity) -4:43, 4. Czeczinkarová (Mitas Trek) -7:15, 5. Havlíková (Kooperativa Jablonec n.N.) -8:07, 6. Tvarůžková (Maloja rocky mountain) -9:33.

Konečné pořadí (po 6 závodech): 1. Škarnitzlová 275, 2. Štěpánová 266, 3. Ježková 239.