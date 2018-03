Praha - Biker Jaroslav Kulhavý oslavil zkraje roku Kristova léta, v kariéře vyhrál na horských kolech vše, co se dá, přesto má stále velkou motivaci do dalšího závodění. Žene ho vpřed touha vychutnat si velké výhry znovu a dokázat tak, že vládce posledních sezon Švýcar Nino Schurter není neporazitelný.

Rodák z Ústí nad Orlicí přes Schurterovo kralování cítí, že Švýcara může zvládnout opět porazit. A možná i porážet. "Asi to nebude v úplně každém závodě, už přece jen potřebuju více času na přípravu, ale věřím, že když se připravím, pořád ho dokážu porazit. A právě tato myšlenka je pro mě strašně důležitá, vlastně nejdůležitější," řekl Kulhavý novinářům.

S porážkami se smířit nehodlá. "Někomu by třeba stačilo dojíždět ve Světovém poháru v desítce, ale pro mě je hlavním motorem připravit se na ty největší akce a tam to prodat. Právě to je důvod, abych vůbec pokračoval v kariéře a jel ještě i do Tokia," doplnil olympijský vítěz z Londýna 2012 s vyhlídkou účasti na hrách v roce 2018.

Touha stát na pódiu zase úplně nejvýš je v třiatřicetiletém závodníkovi velká. "Určitě by bylo pěkné zase něco velkého vyhrát, protože ten poslední zhruba rok a půl od Ria sbírám na vrcholných akcích de facto 'jen' ta druhá místa," přemítal stříbrný muž posledního olympijského závodu v Riu de Janeiro.

"Začalo to vlastně už na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě před Riem, kde jsem dojel druhý, v Riu další druhé místo, následoval Cape Epic, kde jsme skončili druzí za Schurterem, a další světový šampionát zase druhé místo, přičemž vítěz byl ve všech případech stejný," připomněl Kulhavý.

Uvědomuje si, že už jen kvůli olympijské disciplíně cross country by nebyla od věci změna na čelních pozicích. "Chtělo by to už, aby se to zase trošku změnilo, ať už bych byl na prvním místě já nebo někdo jiný. Horská kola tím ztrácí trošku na zajímavosti, je to pak trošku nuda, když vyhrává jen jeden. Zapnete si televizi a z 90 procent víte, kdo vyhraje, chtělo by to změnu," prohlásil Kulhavý.

Sám za sebe ale připouští, že už se mu druhá místa také zajídají. "Občas to bylo navíc třeba jen o kousek, tak bych si rád zopakoval některé předešlé úspěchy a vítězství, jichž jsem dosáhl. Druhé místo je samozřejmě obrovský úspěch, ale člověk závodí kvůli vítězstvím. A já bych si rád zopakoval, jak ta velká prvenství chutnají. Už jsem tam úplně nahoře byl a chtěl bych se tam dostat znovu, což je pro mě ta hlavní motivace."

Schurterově nadvládě napomohly dva faktory. Jeho skvělá připravenost a zároveň Kulhavého zdravotní potíže z posledních let. "V první řadě je třeba říct, že Nino je skutečně výjimečný," uvedl Kulhavý. "Je za tím obrovská porce času a úsilí. Druhou věcí jsou naše problémy, ať už to byla moje zranění nebo třeba Juliena Absalona, který si v tom směru užil také dost, zatímco Nino má to štěstí, že se mu podobné problémy vyhýbaly," uvedl Kulhavý.

Z velké části je za Schurterovou nadvládou bolestivá porážka v Londýně, kde mu Kulhavý skvělým manévrem vyfoukl zlato v poslední zatáčce. Vidina zlata z Ria a zúčtování s českým šampionem Švýcara obrovsky motivovala.

"To je asi pravda. Počítal s tím už tehdy, že vyhraje. Ale já tam tehdy přijel nachystaný trošku líp, vyšla mi koncovka a on jel následně do Ria pouze pro vítězství, které mu chybělo, zatímco já kvůli ruce doháněl týden za týdnem manko. Za tu jeho kariéru jsem mu to ale i přál, zasloužil si titul olympijského šampiona," řekl Kulhavý.

Ví ale, že Schurter nepřepustí pozici zadarmo. "My ostatní na sobě musíme tvrdě pracovat, aby se tam dostal zase někdo ostatní. Třeba se pak nastartuje nová éra a bude tam někdo další, ale na takového člověka už se čeká hodně dlouhou dobu. A když se podíváte na výsledky Světového poháru posledních čtyř pěti let, byli tam Schurter s Absalonem, občas já a asi jen jeden dva závody vyhrál někdo jiný," poznamenal Kulhavý.

V optimální pohodě se cítil při "stříbrných" závodech snad jen jednou - v září v australském Cairns na MS. "Tam jsem to neprohrál fyzicky, ale technicky, když jsem udělal chybu v posledním kole. Bylo to vyrovnané, to mě z těch druhých míst doteď mrzí nejvíc," přiznal Kulhavý. I proto touží uspět v této sezoně zejména na světovém šampionátu. "Jde o nejdůležitější závod, co tam letos vidím. Poslední roky se mi v Lenzerheide docela daří. A myslím, že je velká šance tam dosáhnout na nějaký úspěch," řekl Kulhavý.