Val di Sole (Itálie) - Biker Jaroslav Kulhavý dojel čtvrtý v posledním závodu Světového poháru v cross country horských kol ve Val di Sole. I šestý díl seriálu vyhrál už jistý vítěz Švýcar Nino Schurter, který v závěru setřásl Francouze Stéphana Tempiera. Třetí dojel další Francouz Julien Absalon.

Kulhavý zaostal za suverénem letošní sezony Schurterem o 53 sekund, na stupně vítězů jich ztratil sedm. Jeho nejlepším letošním umístěním v SP je červencová druhá příčka z Lenzerheide. Jan Škarnitzl dojel šestnáctý.

Schurter šestým triumfem v sezoně překonal rekord Nora Runeho Höydahla z roku 1995, páté prvenství v SP si zajistil již před třemi týdny v Mont-Sainte-Anne.

Také mezi ženami měla již jistý celkový primát Ukrajinka Jana Bělomojnová, která dnes dojela druhá za Švýcarkou Jolandou Neffovou. Z českých cyklistek byla nejlepší devatenáctá Karla Štěpánová.

Závod SP horských kol ve Val di Sole (Itálie) - cross country:

Muži: 1. Schurter (Švýc.) 1:24:30, 2. Tempier -4, 3. Absalon (oba Fr.) -47, 4. Kulhavý (ČR) -53, 5. Forster -54, 6. Litscher (oba Švýc.) -1:11, ...36. Škarnitzl -2:38, 45. Nesvadba -5:59, 58. Paprstka -8:39, 72. Vobecký (všichni ČR) -9:51.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Schurter 1500, 2. Tempier 850, 3. Marotte (Fr.) 772, ...13. Kulhavý 473, 17. Škarnitzl 407, 73. Nesvadba 42, 92. Rauchfuss (ČR) 11, 93. Paprstka 10.

Ženy: 1. Neffová (Švýc.) 1:26:58, 2. Bělomojnová (Ukr.) -20, 3. Wloszczowská (Pol.) -1:08, 4. Kalentěvová (Rus.) -1:20, 5. Langvadová (Dán.) -1:42, 6. Morathová (Něm.) -2:04, ...19. Štěpánová -5:37, 42. Škarnitzlová -11:41, 57. Veselá -12:23, 58. Ježková (všechny ČR) -12:28.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Bělomojnová 1250, 2. Wloszczowská 770, 3. Langvadová 744, ...36. Štěpánová 160, 45. Škarnitzlová 117, 80. Ježková 28, 92. Veselá 11.

Muži do 23 let: 1. Colledani (It.) 1:14:34, 2. Blums (Lot.) -1:04, 3. Fagerhaug (Nor.) -1:50, ...10. Vastl -2:41, 41. Rajchart -6:52, 44. Skála -7:06, 49. M. Průdek -7:45, 81. Jelínek (všichni ČR) -1 kolo.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Blums 420, ...32. Vastl 22, 41. M. Průdek 13.

Ženy do 23 let: 1. Courtneyová (USA) 1:14:30, 2. Freiová (Švýc.) -32, 3. Richardsová (Brit.) -1:02, ...11. Czeczinkarová -6:44, 12. Průdková -7:12, 30. Šafářová (všechny ČR) -12:49.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Courtneyová 500, ...19. Šafářová 29, 22. Průdková 26, 27. Czeczinkarová 22.