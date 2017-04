Praha - Stříbrný medailista z loňských olympijských her v Riu de Janeiro v závodě horských kol Jaroslav Kulhavý plánuje pojmout letošní sezonu odpočinkově. Představí se na všech hlavních závodech, vedle toho se ale chce věnovat i dalším činnostem, na které neměl v předešlých letech čas. Dvaatřicetiletý český reprezentant aktuálně počítá, že ve startovním poli vydrží až do olympiády v Tokiu 2020, stále se však nevzdal myšlenky na start v některém z velkých světových silničních závodů.

"V letošní poolympijské sezoně bych si rád trošku odpočinul, zrelaxoval. Menší závody, mimo mistrovství světa a Světový pohár, asi pojmu volněji a budu je brát jako trénink. Nebudu taky tolik cestovat a energii budu věnovat věcem, které jsem loni nestíhal. Aby člověk dobil baterky na další tři roky," řekl Kulhavý novinářům na dnešní tiskové konferenci v Praze. Prvním z vrcholů letošního roku pro něj bude květnový závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Elitní světový biker se ale chce udržet v absolutní špičce, proto nemůže příliš omezovat trénink. "Není to o tom, že by člověk netrénoval nebo trénoval polovinu co normálně. Hodinám na kole se nevyhnu. Jde o cestování a věci okolo," uvedl Kulhavý s tím, že plánuje absolvovat všechny podniky SP. Vedle toho se ale chce věnovat svým dalším projektům, rodině a například v zimě závodit na snowbiku a věnovat se i skialpinismu.

Přestože další letní olympijské hry budou až v roce 2020, Kulhavý by se rád v Tokiu představil. "Závodit určitě budu. Jestli to klapne i na olympiádu, člověk nikdy neví. Dohodnutý s největšími partnery na čtyři roky jsem, něco dělat budu muset," pousmál se šampion z Londýna 2012. "Může se mi příští rok přestat dařit a už se do toho nedostanu. Nebo to může být super. Letošní a příští rok budou určitě odrazové a vše budu směřovat k tomu, aby to v Tokiu dopadlo," doplnil Kulhavý.

Přestože se závodům horských kol věnuje již přes 20 let, s motivací nemá problém. I když se v posledních letech změnila. "Není jednoduché střílet každou sezonu to samé. Do přípravy je potřeba vložit něco nového, aby to nebyl stereotyp. Chci, aby mě sport bavil. Nejde jen závodit a sbírat medaile. Už jsem si tak nějak všechno dokázal, další medaile nebo titul je sice super, ale dělat to 30 let nemám zapotřebí. Jsou tam i jiné výzvy," uvedl rodák z Ústí nad Orlicí, jenž momentálně považuje cyklistiku za svůj životní styl. "Člověka baví se v ní pohybovat. Chci poznávat nové zajímavé lidi a udržet se na nejvyšší úrovni," řekl.

Jednu výzvu však před sebou stále má - prosadit se v silniční cyklistice. V minulosti několikrát uvažoval o přestupu mezi disciplínami, nyní už je jasné, že prioritou budou vždy horská kola. "Když bude šance dostat se na nějaký závod odpovídající úrovně - WorldTour nebo jiné nejvyšší kategorie - tak bych se tomu nevyhýbal. Zatím jsme to ale neřešili, možná příští rok. Letos si chci odpočinout," uvedl Kulhavý.

Že by mohl uspět, dokazuje letos Ondřej Cink, který po minulé sezoně z horských kol na silnici přestoupil a daří se mu. "Všeobecně se ví, že bikeři na tom nejsou hůře než silničáři. Samozřejmě, že silnice je královská disciplína, ale bikeři nejsou o třídu horší. A Ondra to předvedl. Z perfektního bikera se přes noc stal perfektním silničářem v kopcích. To je moje hlavní motivace jednou si to vyzkoušet na nejvyšších závodech. Je to to jediné, co mám v hlavě," dodal Kulhavý. Uvědomuje si ale, že se mu tento sen splní jen v případě, že bude sám aktivní a zajistí si start v některém z týmů.