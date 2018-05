Nové Město n.Mor. (Žďársko) - Biker Jaroslav Kulhavý dojel v závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě v disciplíně cross country devátý. Třetím rokem za sebou vyhrál na Vysočině olympijský šampion z Ria Nino Schurter. Závod žen vyhrála Annika Langvadová z Dánska a navázala na páteční triumf v short tracku. Nejlepší Češkou byla Karla Štěpánová na 27. příčce.

Švýcarský suverén minulé sezony Schurter vydřel vítězství v dramatickém spurtu a o jeho triumfu před Antonem Cooperem rozhodl až fotofiniš, ačkoliv se chvilku zdálo, že navrch bude mít Novozélanďan. Třetí skončil s osmisekundovým odstupem Maxime Marotte z Francie. Schurter vyhrál ve Vysočina Areně závod cross country potřetí v řadě po titulu mistra světa v roce 2016, kdy Nové Město na Moravě vedle šampionátu závod SP nepořádalo, a loňském prvenství v rámci seriálu.

Kulhavý se musel prokousávat vpřed ze třetí startovní řady, neměl tak čelo závodu příliš pod kontrolou. Když už se v závěrečném kole dostal na šestou pozici, měl smůlu - spadl mu řetěz.

"Nebylo to ideální, byť desítka se samozřejmě počítá. Pro spoustu jezdců jde o cíl, já mířil výše. Hlavně kvůli minulým ročníkům, kdy jsem tady vyhrál. Nejsem spokojený. Výkonnost a nohy nebyly stoprocentní," přiznal Kulhavý v rozhovoru s novináři.

Osmnáctý skončil Ondřej Cink, který musel startovat až z deváté řady a měl to na boj o medaile od začátku hodně daleko. Účastník loňské Tour de France přesto odjel skvělý závod a prokázal, že by mohl v dohledné době patřit v terénu po jednoletém intermezzu na silnici znovu do světové špičky. Smůlu měl Jan Škarnitzl, jenž bojoval o desítku, ale v předposledním okruhu měl defekt.

Čtyřiatřicetiletá Langvadová, která na Vysočině triumfovala už loni, odjela brzy spolu se Švýcarkou Jolandou Neffovou. Spurt dvou posledních světových šampionek pak zvládla lépe zkušená Dánka. Třetí byla Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie s mankem 47 sekund na vítězku.

Stejná trojice se postavila na pódium i v pátek na úvod závodního víkendu při nově zavedeném sprintu, jen s tím rozdílem, že Ferrandová-Prévotová byla druhá a Neffová třetí.

"Trať tady v Novém Městě je má nejoblíbenější, vážně hodně blízko mému srdci, miluju to tady a vždy se sem ráda vracím. Hodně jsem se ponaučila v short tracku. S Jolandou to bylo hodně těžké a taktické, v posledním kole jsem si myslela, že mi možná ujede, ale věřila jsem, že když se jí udržím, ve spurtu bych mohla uspět já, což se i povedlo," řekla Langvadová.

Langvadová napodobila Schurtera a i ona dovršila vítězný novoměstský hattrick, neboť rovněž svůj titul mistryně světa si před dvěma lety vyjela na okruhu Vysočina Areny.

Jitka Škarnitzlová byla po zaváděcím okruhu desátá, ale v následujících pěti kolech už se pořadím propadala. "Start byl pro mě super a byla jsem mezi nejlepšími, ale hlavně ve výjezdech jsem na kořenech ztrácela, vůbec se mi v těchto pasážích nejelo dobře. Sílu v nohách jsem cítila, ale kolo jsem nedokázala sladit s terénem, hlavně s kořeny. Nebyla jsem schopna jet v klidu, dnes to vůbec nebylo ono," řekla Škarnitzlová.

O místo lépe si tak nakonec vedla Štěpánová. Obě měly na vítězku sedmiminutové manko.

Výsledky Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě

Muži - elite:

1. Schurter (Švýc.) 1:21:31, 2. Cooper (N. Zél.) stejný čas, 3. Marotte (Fr.) -8, 4. Forster (Švýc.) -44, 5. Fumic (Něm.) -49, 6. Avancini (It.) -56, 7. Vogel (Švýc.) -1:02, 8. Petersons (Lot.), 9. Kulhavý (ČR) oba -1:04, 10. Coloma (Šp.) -1:27, ...18. Cink -2:17, 32. Škarnitzl -3:26, 62. Rauchfuss -6:24, 86. Vobecký -9:43, 96. Paprstka -11:01, 105. Stošek -1 kolo, Vastl (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Schurter 780, 2. Marotte 573, 3. M. Van der Poel (Niz.) 535, 4. Gaze 475, 5. Cooper (oba N. Zél.) 459, 6. Forster 438, ...28. Kulhavý 176, 30. Škarnitzl 154, 40. Cink 98, 72. Vastl 25.

Ženy - elite:

1. Langvadová (Dán.) 1:20:37, 2. Neffová (Švýc.) -1, 3. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -47, 4. Battyová (Kan.) -1:04, 5. Wloszczowská (Pol.) -2:26, 6. Dahleová-Flesjaaová (Nor.) -2:44, ...27. Štěpánová -7:00, 28. Škarnitzlová -7:03, 53. Ježková -13:15, 57. Pichlíková, 63. Veselá (všechny ČR) obě -1 kolo.

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Langvadová 798, 2. Neffová 760, 3. Ferrandová-Prevotová 586, 4. Tauberová (Niz.) 520, 5. Kellerová (Švýc.) 495, 6. Wloszczowská 455, ...19. Škarnitzlová 220, 28. Štěpánová 176, 68. Ježková 24, 83. Pichlíková 11, 85. Veselá 8.

