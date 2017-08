Brno - Bludiště vysekaná v kukuřičných lánech jsou novou turistickou atrakcí, zvláště pro rodiny s dětmi. Vznikla na více místech v Česku, na jižní Moravě letos poprvé například v Břeclavi a Brně. Otevřela je firma Fit - Jump z Rychnova nad Kněžnou, v Česku jich provozuje 25. Inspirací se stala bludiště ve Spojených státech, Velké Británii či Německu. Cílem projektu je přimět děti k pohybu. Pro zemědělce jde o zajímavou možnost využití pole před sklizní.

Bludiště mají zpravidla rozlohu okolo jednoho hektaru. Turisté mohou procházku v labyrintu spojit také s herním vyžitím. Zatímco hra pro nejmenší spočívá v uhádnutí domácího zvířete, které chovají postavičky Kukuřičáků, druhá hra je interaktivní. Jejím cílem je s pomocí mobilního telefonu či tabletu najít co nejrychleji osm tabulí s QR kódy a cestu ven z bludiště. K návštěvě provozovatelé vybízejí rodiny s dětmi, školy a školky, ale i pracovní týmy při teambuildingových akcích.

Aby si návštěvníci bludiště užili, musí kukuřice narůst do patřičné výšky. Někde se to letos zatím nepodařilo. "Byla dlouho zima a jakmile se oteplilo, nastalo velké sucho. Z původních 30 bludišť jsme tak skončili na 25 a tento týden se bude jedno z bludišť v Jihomoravském kraji zavírat," řekl jednatel společnosti Radek Skácel. Ve Znojmě totiž kukuřice dosahuje pouze 40 centimetrů a neodpovídá standardu, který by firma chtěla nabízet, tedy výšku bludiště od dvou do čtyř metrů. V Brně je kukuřice asi dvoumetrová a lidé tam zavítali i v dnešním horkém dni.

Provozu kukuřičných labyrintů předcházelo vytipování lokalit a navázání spolupráce s místními zemědělci. "Dostali jsme finanční kompenzaci, která nám za vysekání bludiště v kukuřici přišla úměrná. Díky ní nedochází k takovým ztrátám," řekla Dagmar Čapková za firmu Forest Agro na Břeclavsku. Kukuřičný labyrint u Břeclavi tak provozovatele vyjde na 40.000 korun za hektar na tři až čtyři měsíce provozu.

Návštěvnost bludišť se různí. Úspěch mají labyrinty třeba v Hradci Králové, Opavě a Písku. Bludiště ve velkých městech jako Brno a zejména Praha paradoxně vykazují nižší návštěvnost.

Ne všude je kukuřičný labyrint novinkou. Letní zábavu v kukuřičném poli už čtvrtým rokem provozuje penzion Veverčí Dvůr v Roseči nedaleko Jindřichova Hradce. "Otevřeno máme celé prázdniny. Návštěvnost je nárazová," řekla Tereza Hlaváčková z areálu.