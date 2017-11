Mladá Boleslav - Hokejisté Sparty zvítězili v 25. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 4:1 a vyhráli devátý vzájemný zápas za sebou. Kouč Pražanů František Výborný se tak radoval z úspěchu proti klubu, z kterého se před čtyřmi týdny do Sparty vrátil. Dvěma góly k tomu pomohl slovenský útočník Andrej Kudrna. Bruslařský klub ve třetím vystoupení pod novým trenérem Vladimírem Kýhosem poprvé prohrál.

Výborný se vrátil na místo, kde od sezony 2012/13 až do letoška působil jako hlavní trenér a na startu nového ročníku po příchodu kouče Patrika Augusty zůstal jako konzultant.

Jeho týmu se vstup do utkání skvěle vydařil. Už v 35. vteřině měl šanci Vrána, který sice ztroskotal na Maxwellovi, ale mladoboleslavský gólman jej fauloval a Sparta přesilovou hru využila. Nejdříve ještě domácí puk poskakující poblíž brankové čáry po Hlinkově sklepnutí odvrátili, ale o chvíli později propálil amerického gólmana Kudrna.

Za 131 sekund vedli Pražané už 2:0, když Kalinovu střelu od modré čáry tečoval před Maxwellem Kumstát. Domácí ale rychle odpověděli, za 39 vteřin snížil Orsava, který trefil přesně pravý horní roh Honzíkovy branky.

V 11. minutě mohl vrátit dvoubrankový náskok Spartě Kudrna. Domácí v závěru úvodního dějství po trestech pro Smejkala, Michálka a Vrány hráli celé dvě minuty v pěti proti třem, ale při tlaku jim chyběla přesnější muška.

Na startu druhé části měl dvě možnosti hostující Forman. Nejdříve ve 23. minutě jeho pokus vyrazil Maxwell a o chvíli později sparťanský útočník ve vlastním oslabení při přečíslení dvou na jednoho po Vránově přihrávce přestřelil. Domácí si následně při pokračujícím Pavelkově trestu vytvořili tlak, ale chyběla jim lepší finální přihrávka.

Po polovině utkání odolala Mladá Boleslav při Klepišově trestu a ubránila se i při vyloučení Pacovského, v kterém nepřekonal Maxwella Vrána. Ve 38. minutě byl blízko vyrovnání Knot, který trefil od modré čáry levou tyč. Hned po sparťanském protiútoku chyboval Maxwell, rozehrál puk za brankou na hůl Kudrny, který zvýšil na 3:1.

Snaha domácích o obrat vývoje byla marná. Na přelomu druhé a třetí třetiny nevyužili další početní výhodu při Pechově pobytu na trestné lavici. V 45. minutě skončila mimo Pabiškova teč a při Dvořákově vyloučení neusměrnil za Honzíka Klepišovu přihrávku Urban.

Sparta ve 49. minutě naopak pojistila náskok. Reichenbergovu ideální přihrávku proměnil zblízka Jarůšek.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Je potřeba soupeři pogratulovat k zasloužené výhře. Měli jsme problém s přechodem středního pásma, Sparta nás předčila hlavně v jednoduchosti. Nám trvalo dlouho, než jsme se k ní dopracovali. Když jsme se konečně nadechovali k nějakému tlaku, tak jsme udělali fauly, což nás zase vrátilo zpátky. Bohužel jsme naše šance neproměnili."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Jsme na tom bodově podobně jako Boleslav, oni byli teď po dvou výhrách asi trošku psychicky na koni a byl to vyrovnaný zápas. My jsme dnes měli větší důraz v předbrankovém prostoru na obou stranách. Jak před Maxwellem, tak i před naším brankářem (Honzíkem). Parádně jsme ubránili dvouminutové oslabení tří proti pěti. Myslím si, že tam se lámal chleba. Pak byl další okamžik, když dala Boleslav tyčku a my jsme následně zvýšili na 3:1. Musím poděkovat všem hráčům, měli jsme tam dvacet bojovníků včetně gólmana. Celá kabina od rána žila takovými vibracemi, že jsme cítili, že sem jedeme pro body."

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Orsava (P. Holík) - 2. Kudrna (T. Pavelka, Jarůšek), 4. Kumstát (Kalina, Jarůšek), 38. Kudrna, 49. Jarůšek (Reichenberg, J. Hlinka). Rozhodčí: Hribik, M. Sýkora - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 3782.

Mladá Boleslav: Maxwell - J. Říha, Kotvan, Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Knot - Pacovský, V. Němec, Klepiš - T. Knotek, P. Holík, Orsava - Lenc, Urban, L. Pabiška - P. Kousal, Najman, M. Procházka. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Sparta: Honzík - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Forman, Pech, Kumstát - Smejkal, Černoch, Uher. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.