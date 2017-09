Nouzov (Kladensko) - Zpěvačka Marta Kubišová dnes po 49 letech znovu nazpívala svoji zásadní píseň Modlitba pro Martu. Skladbu, která se stala jedním ze symbolů událostí roku 1968 a později i listopadu 1989 s ní ve Studiu Sono nahrály Bára Basiková, Blanka Šrůmová, Naďa Válová, Tereza Černochová a Natálie Kocábová. Na nahrávce zazní i hlas Hany Hegerové, která vzhledem ke zdravotnímu stavu svůj part natočila doma.

Video: Kubišová po 49 letech natočila píseň Modlitba pro Martu 20.09.2017, 19:00, zdroj: ČTK

"Řekla jsem vydavateli Tomášovi Padevětovi, že přijdu do studia a nazpívám to, jak to leží a běží, a on ať si k tomu přizve všechny tváře a hlasy, které se mu zdají vhodné," řekla ČTK Kubišová.

Nahrávka bude závěrečnou písní alba Protestsongy 1966-2017, která vyjde k 50. výročí událostí v roce 1968 a bude kompilací různých tuzemských interpretů.

I po téměř padesáti letech má Kubišová píseň, která se řadu let nesměla vysílat v rozhlase a v televizi, stále v repertoáru. Hudbu složil Jindřich Brabec, text na motivy Jana Amose Komenského napsal Petr Rada. "Teď mám Modlitbu jako druhý přídavek, kdy už toho obvykle mívám dost. To už to sotva udýchám," podotkla Kubišová.

Modlitba pro Martu se po vojenské okupaci 21. srpna stala symbolem odporu proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Píseň s původním názvem Modlitba vznikla v roce 1968 pro populární televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. Dva dny po okupaci ji Kubišová nazpívala v televizním nahrávacím studiu. Na magnetofonovém pásku byla následně dovezena do Československého rozhlasu a poprvé se tak dostala k posluchačům. Kubišová ji později zpívala také 21. listopadu 1989 při demonstraci na Václavském náměstí.

Dnešek nebyl poslední plánovanou prací Kubišové v nahrávacím studiu. "Ještě jedno nahrávání jsem slíbila pianistovi Karlu Štolbovi po 1. listopadu, kdy končí moje poslední koncertní šňůra," uvedla Kubišová, která už před časem oznámila ukončení pěvecké kariéry. Poslední koncert si naplánovala na den svých 75. narozenin 1. listopadu v rodných Českých Budějovicích s kapelou Petra Maláska. Koncert se uskuteční na závěr série vystoupení s názvem Marta naposledy, kterou zahájí 8. října v Brně. S pražským publikem se rozloučí 27. října v Lucerně.

Jedním z důvodů ukončení kariéry Kubišové je její zdravotní stav. Předloni prodělala infarkt, který ji podle ní "vyvedl z omylu o nesmrtelnosti". Po ukončení pěvecké kariéry by mimo jiné ráda napsala knihu o svém životě. "Bude to tak, jak jsem ty události viděla já. Často jsem si dělala poznámky. Jenomže teď z toho začínám mít trému, protože jsem si je dělala neuspořádaně a teď nevím, jestli vůbec všechno najdu. Těch notesů bylo hodně," řekla.

Kubišová, někdejší mluvčí Charty 77, se mohla vrátit k veřejnému vystupování až po téměř dvaceti letech v listopadu 1989.