Budapešť - Robert Kubica úspěšně absolvoval na Hungaroringu oficiální testovací jízdy v závodním monopostu Renault a znovu přiživil naděje na návrat do formule 1. Polský jezdec, jenž se před šesti lety vážně zranil při havárii v rallye, odkroužil 142 kol a zaznamenal čtvrtý nejrychlejší čas.

"Byl to úžasný pocit. Celé to byla neuvěřitelná cesta, během níž jsem našel odpovědi na spoustu otázek," prohlásil dvaatřicetiletý Kubica. Zatím je podle něj ještě brzy na to říct, jaký bude další krok.

Kubica, který už letos dvakrát vyzkoušel starý monopost ze sezony 2012, zvládl v současném modelu za velkého zájmu fotografů a fanoušků více než dvojnásobek okruhů, než odpovídá závodu Grand Prix. Svým časem 1:18,572 zaostal o 1,448 sekundy za lídrem MS Němcem Sebastianem Vettelem, který zajel s ferrari v testech nejrychlejší kolo.

Začátek testů se neobešel bez problémů. Při výjezdu z garáže Kubicův monopost strhl ceduli se jménem prvního pilota Renaultu Nicka Hülkenberga, záď vozu si ale nepoškodil.

Kubica odstartoval kariéru v F1 v roce 2006 v Sauberu, v jehož barvách si v Grand Prix Kanady připsal i jediné vítězství. Po čtyřech letech pak zamířil do Renaultu, jenže jeho kariéru ukončila takřka fatální nehoda v rallyeovém autě v Itálii.

Po uzdravení jezdil v letech 2013 až 2016 mistrovství světa v rallye. Ve formuli 1 zatím absolvoval 76 závodů. Soutěžními jezdci Renaultu jsou nyní Němec Hülkenberg a Brit Jolyon Palmer, který letos zatím nebodoval a po sezoně mu skončí smlouva.