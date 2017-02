Praha - Místopředseda Senátu a dlouholetý senátor ODS Jaroslav Kubera zatím nechce spekulovat o tom, zda bude sám za sebe kandidovat příští rok na prezidenta. Dosud se mu však nepodařilo přesvědčit manželku, aby s ním žila na Hradě. Řekl to v dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi.

"Já žiju už 50 let s jednou partnerkou ... A myslím si, že ona má morální právo, aby se rozhodla, jestli chce, nebo nechce být první dámou. Zatím se vyjadřuje velmi skepticky, zatím nechce, zatím se mi ji nepodařilo přesvědčit, že závěr jejího života na Hradě by byl příjemný," řekl Kubera.

"To je velmi daleko," odpověděl Kubera na otázku, jestli bude kandidovat sám za sebe. Podle něj záleží i na tom, jaké rozhodnutí oznámí v březnu prezident Miloš Zeman, protože všichni možní kandidáti čekají na Zemanovo rozhodnutí. ODS na tom není podle Kubery natolik dobře, aby mohla investovat 100 milionů do volební kampaně, ale její stanovy umožňují kandidátovi kandidovat za jiné uskupení nebo sám za sebe.

Nechtěl ani komentovat, zda půjde do volby v případě, když bude Zeman opět kandidovat. Ideálního kandidáta na funkci hlavy státu popsal pomocí přirovnání k mixéru. "Když do toho mixéru dáte Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana, tak vám vyjde kandidát, který může vyhrát. Ten kandidát musí mít tu vlastnost, že dokáže oslovit jak 'pražskou kavárnu', tak zaměstnance, tak nezaměstnance, dokonce i nezaměstnané," řekl.

Prezident Zeman by měl oznámit 9. března, zda se bude o funkci hlavy státu ucházet znovu. O jeho soupeřích zatím není jasno. Kandidaturu na prezidenta dosud oficiálně oznámili podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek a lékař a aktivista Marek Hilšer. Kandidaturu nevylučuje například ani bývalý senátor a někdejší místopředseda Senátu Zdeněk Škromach (ČSSD), nebude však kandidovat proti Zemanovi. Kubera už v minulosti připustil, že pokud by se ve volbě měli utkat jen kandidáti jako Škromach, pak by se pro kandidaturu také rozhodl.