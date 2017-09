Chomutov - Plzeň porazila v hokejové extralize Chomutov a vyšvihla se na samé čelo tabulky. Duel se nesl také ve znamení souboje nejlepší obrany (Chomutov) s nejlepším útokem (Plzeň), který táhne jako hlavní kanonýr Dominik Kubalík. Mladý forvard stihl na ledě Pirátů rozšířit své střelecké konto jednou trefou na devět branek, když gólem na 1:1 zavelel k obratu Škody.

Piráti se mohou pyšnit nejlepší obranou, která inkasovala včetně dnešního souboje 16 gólů a v čele s brankářem Jánem Lacem byla řešena i v plzeňské kabině.

"Na zápas jsem se hodně připravovali. Defenzivu mají zvládnutou opravdu dobře. Bylo to těžké. Museli jsme být mnohem obětavější, když jsme si nahazovali puky a bojovali o ně. Mají silné beky jako je Tomáš Slovák nebo Juraj Valach, tak to není legrace," řekl Kubalík.

Plzeňští mají dva velmi silné útoky. Tomáš Mertl, Milan Gulaš a Kubalík jsem srovnáni na prvních třech pozicích kanadského bodování celé soutěže. "My se jen snažíme, aby všechno dobře fungovalo. Máme role rozdělené v rámci lajny. Jsou tam nahrávači. Já jenom střílím," popsal Kubalík.

Reprezentační forvard se prosadil před polovinou duelu, když na hranici pravidel srazil Valacha a postupoval sám na Laca. "Šel jsem sám na bránu a zkusil vystřelit mezi nohy stejně jako v první třetině, naštěstí to vyšlo," oddechl si Kubalík a připomněl tři promarněné šance v předchozím průběhu.

"Škodovka" v arénách soupeřů dosud získala tři body za jednu výhru a prohru až v prodloužení, což proti Pirátům zdvojnásobili. "Jsem rád, že jsme konečně získali nějaké body venku," přitakal Kubalík.

"Když dostaneme gól venku, jsme opařený a padne na nás trochu deka. Proti Chomutovu jsme se s tím docela vypořádali. Hráli jsme pořád stejně a dali jsme brzo branku," pokračoval Kubalík. "Musíme venku hrát stejně jako doma, tam na soupeře vlétneme a jsme na koni. Venku jsme zakřiknutí," dodal dvaadvacetiletý plzeňský rodák.

V neděli přivítá Plzeň nováčka z Jihlavy, kde hraje i Dominikův bratr Tomáš. "Už to mám v hlavě delší dobu. Těším se, ale mám drobet nervy. Nevím, jaké to bude. Bude to něco jiného, než když jsem hrál proti bratrancovi. Už to bylo divné. Myslím, že přijde dvacet, možná třicet lidí z našeho okolí. Doufám, že budou fandit nám," uzavřel Kubalík.