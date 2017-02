Plzeň - K důležité výhře Plzně v předposledním kole nad Pardubicemi 5:2 přispěl dvěma góly hokejový útočník Dominik Kubalík a má prakticky jistou obhajobu koruny pro nejlepšího střelce extraligy. Před pátečním posledním kolem zvýšil náskok před pronásledovatelem Michalem Vondrkou na šestigólový rozdíl.

"Nebudu lhát. Na střeleckou tabulku se samozřejmě dívám. Sleduju to, protože to člověka zajímá" přiznal Kubalík, který v 50 zápasech nastřílel 29 branek. Se 47 body je navíc druhý v produktivitě se čtyřbodovým odstupem před Lukášem Pechem ze Sparty. Právě na jejím ledě bude v pátek Plzeň bojovat o udržení desáté pozice, která zaručuje postup do předkola play off.

"Teď hrajeme ale o to, abychom byli v desítce. To je pro mě důležitější než osobní statistiky. Jestli skončím v bodování druhý nebo třetí, to už je mi jedno," podotkl Kubalík. Jeho tým má dvoubodový náskok před Zlínem, který hostí Karlovy Vary. O tři body zaostává za Plzní dvanáctá Olomouc, jež přivítá Kometu Brno.

"Bude to jako zápas play off a od nás to bude na krev. Uděláme pro to maximum. Hrajeme o hodně a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli," slíbil plzeňským příznivcům před vystoupením na Spartě. Rád by k tomu přispěl i nějakou vstřelenou brankou.

"Kéž by v pátek přišel ten jubilejní třicátý gól. Důležité určitě budou přesilovky, které nám dnes docela šly. Nechci to ale zakřiknout. V pátek se o ně potřebujeme určitě opřít," řekl Kubalík, který v minulé sezoně kraloval s 25 góly.

Mrzí jej hlavně nepovedená úvodní čtvrtina základní části, v níž Indiáni získali pouhých osm bodů. "Člověk si také trochu vzpomene, které zápasy jsme nezvládli, i když jsme je měli dobře rozehrané. Každý takový bodík nám teď chybí. Zkazili jsme si to sami a teď se z toho musíme v pátek sami dostat," prohlásil.

Před zápasem proti posledním Pardubicím vyšel Kubalík šestkrát střelecky naprázdno. "Nebral jsem to nějak úkorně. Smáli jsme se tomu s ostatními v kabině, protože góly dávali jiní hráči. Jsem rád, že se mi opět povedlo trefit a máme tři body," prohlásil Kubalík, jenž svoji gólovou pauzu protrhl již po 56 vteřinách od úvodního buly.

"Já jsem na to ani moc nemyslel, že mi to tam teď nepadá. Každý gól ale potěší. Zvlášť dnes, když to bylo důležité. Ještě důležitější to ale bude pro nás v pátek," dodal Kubalík.

Individuální statistiky hokejové Tipsport extraligy:

Kanadské bodování:

1. Pech (Sparta) 49 zápasů/51 bodů (20 branek + 31 asistencí), 2. D. Kubalík (Plzeň) 50/47 (29+18), 3. P. Vrána (Sparta) 49/47 (21+26), 4. Jaroslav Bednář (Hradec Králové) 49/47 (11+36), 4. Vondrka (Chomutov) 51/46 (23+23), 6. Jarůšek (Hradec Králové) 51/42 (18+24), 7. Huml (Chomutov) 51/41 (18+23), 8. Lukeš (Litvínov) 51/40 (16+24), 9. M. Kvapil (Kometa Brno) 48/39 (15+24), 10. Hyka (Mladá Boleslav) 47/38 (17+21).

Střelci:

1. D. Kubalík (Plzeň) 29 branek, 2. Vondrka (Chomutov) 23, 3. P. Vrána (Sparta) 21, 4. P. Sýkora (Pardubice), Pech (Sparta) oba 20, 6. Poletín (Chomutov) 19, 7. Bukarts (Zlín), Huml (Chomutov), Jarůšek (Hradec Králové) všichni 18.