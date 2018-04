Praha - Útočník Dominik Kubalík ze švýcarského Ambri má další příležitost prokázat své mimořádné střelecké kvality na mezinárodní scéně v dresu reprezentačního týmu. Dvaadvacetiletý plzeňský rodák věří, že si vybojuje místo na květnovém mistrovství světa v Dánsku a na olympijskou účast v Pchjongčchangu naváže další velkou akcí.

Talentovaný kanonýr má za sebou hodně pestré měsíce. "Ta sezona je dlouhá a bylo toho v ní už docela dost. Byl jsem rozlítanej. Vše začalo Ruskem, pak Plzeň, Švýcarsko, olympiáda...," shrnul Kubalík v rozhovoru s novináři krátké angažmá v Ufě bez odehraného zápasu v KHL, hostování v dresu Indiánů i následný přesun do Ambri.

"Ale já jsem rád, protože samozřejmě raději hraju, než trénuju. Navíc jsem zdravý, nic velkého se mi nestalo, tak jen doufám, že budu mít sílu a energii tady něco ukázat, protože šampionát mi dvakrát utekl a je pro mě velkým lákadlem. Věřím, že bych se mohl do týmu dostat, každý dostane šanci, ale vše bude záležet na mých výkonech," doplnil Kubalík.

Olympiáda, kde v národním týmu debutoval na velkém turnaji, v něm zanechala nesmazatelné stopy. V dobrém i tom méně pozitivním. "Byl to obrovský zážitek, ale také velké zklamání, protože ta šance na medaile tam byla, všichni jsme to cítili, ale o kousek nám to uteklo. Myslím, že to bude zklamání do konce života," řekl Kubalík.

Autor dvou gólů pod pěti kruhy cítí, že šance na start na MS by mohla být o něco větší než v předchozích dvou letech, kdy se místa v týmu nedočkal. "Doufám, že ano, cítím, že by mohla být vyšší. Ale zároveň se pro mě nic nemění a jsem tady úplně stejně, jak jsem tu byl předtím. A chci udělat maximum, abych si nominaci zasloužil," ujistil Kubalík.

Vyššího očekávání, které by s tím mohlo jít ruku v ruce, se neobává. "Nepřipouštím si to. Patří to k tomu a člověk s tím nic neudělá. Doufám, že to bude dobré a bude se mi dařit," přál si Kubalík.

První sezona z angažmá v týmu Ambri-Piotta pro něho končila sérií o jistotu setrvání mezi švýcarskou elitou proti Klotenu, který nyní čeká boj o udržení s Rapperswilem. "Jsem rád, že jsme to s Klotenem zvládli takhle rychle a nakonec se udrželi. Kdo zažil play out, tak ví, že to není sranda a je to náročné na psychiku, protože člověk se bojí každého zápasu. Nakonec je to hodnocení tedy docela pozitivní," podotkl Kubalík.

Po osobní stránce je také spokojený. "Začátek v Plzni jsem nebral vůbec jako nijaké zklamání. Zahrál jsem si tam s klukama, s nimiž jsme předtím hráli tři roky. Zase nám to šlo a vyhrávali jsme, šlo nám to. Ve Švýcarsku super, je to krásná země a člověk si tam zvykne rychle. Myslím, že sezona se mi povedla. Byly tam nějaké výpadky, ale to jsou vždycky," připustil.

Za Plzeň stihl ve 20 zápasech 24 bodů a 16 gólů, na bronzu Západočechů tak měl svůj podíl. Na medaili ale nelpí. "Když tak ji má brácha," smál se Kubalík. "Byli jsme v kontaktu prakticky denně. Škoda, že jsme si spolu za Plzeň i nezahráli, ale doufejme, že to se nám ještě jednou povede, bylo by to určitě splnění snu," uvedl Kubalík.

Nesplní si od příští sezony také sen o NHL? "Zatím jsem opravdu nic neřešil a ani jsme se o tom nebavili. Nechávám to po sezoně," prohlásil Kubalík.

Krátkou dovolenou na dobití energie nestihl. "Dva dny jsem byl ve Švýcarsku, kde jsme měli mítinky a podobné věci okolo, pak jsem se sbalil a jel rychle domů do Plzně, abych se mohl hlásit tady. Nestihl jsem bohužel zajít ani na play off, klukům to v semifinále moc nešlo a vypadli moc rychle, což mě mrzí, protože jsem je chtěl vidět," řekl Kubalík.