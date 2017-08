Plzeň - Dvojnásobný nejlepší střelec hokejové extraligy Dominik Kubalík po brzkém konci angažmá v Ufě podepsal smlouvu se švýcarským klubem Ambri-Piotta, sezonu však začne v Plzni. Švýcarský celek na svém webu oznámil, že s českým reprezentantem uzavřel tříletý kontrakt a uvolnil ho na hostování do Plzně, odkud si ho stáhne během sezony v případě zranění některého ze zahraničních hráčů.

"Jsem moc rád zpátky doma a jsem naprosto natěšený na novou sezonu. Věřím, že pro nás bude opravdu úspěšná," uvedl Kubalík v tiskové zprávě plzeňského klubu.

V jeho dresu debutoval v extralize už v ročníku 2011/12. Po působení v zámořské juniorské lize OHL se do Plzně vrátil před třemi roky a v uplynulých dvou sezonách už patřil k oporám týmu. Do Ufy odcházel poté, co si v 51 zápasech základní části uplynulého ročníku extraligy připsal 48 bodů za 29 branek a 19 asistencí. V play off zaznamenal v 11 duelech pět bodů za tři trefy a dvě přihrávky. V ruském klubu se však neprosadil do sestavy mezi pět cizinců, kteří smějí nastoupit.